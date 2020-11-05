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    Київ і Харківщина. Названо регіони з найбільшим добовим приростом хворих на Covid-19

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    На Харківщині за добу виявили 771 нового хворого&nbsp; - Київ і Харківщина. Названо регіони з найбільшим добовим приростом хворих на Covid-19
    На Харківщині за добу виявили 771 нового хворого 

    У столиці за добу виявлено 983 нових хворих на коронавірус

    За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зареєстровано у місті Київ, а також Харківській, Хмельницькій, Запорізькій та Донецькій областях. Про це у четвер, 5 листопада, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у Facebook.

    «Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (983 нових хворих за добу), Харківській (771), Хмельницькій (550), Запорізькій (523) та Донецькій (506) областях», — написав міністр.

    За даними міністра, ситуація із захворюваністю в регіонах виглядає наступним чином:

    • місто Київ — 41373 випадки;
    • Вінницька область — 11644 випадки;
    • Волинська область — 14889 випадків;
    • Дніпропетровська область — 16600 випадків;
    • Донецька область — 12873 випадки;
    • Житомирська область — 16598 випадків;
    • Закарпатська область — 15849 випадків;
    • Запорізька область — 11750 випадків;
    • Івано-Франківська область — 22521 випадок;
    • Київська область — 18329 випадків;
    • Кіровоградська область — 2813 випадків;
    • Луганська область — 4104 випадки;
    • Львівська область — 32069 випадків;
    • Миколаївська область — 9306 випадків;
    • Одеська область — 26838 випадків;
    • Полтавська область — 11079 випадків;
    • Рівненська область — 20671 випадок;
    • Сумська область — 13196 випадків;
    • Тернопільська область — 21499 випадків;
    • Харківська область — 40330 випадків;
    • Херсонська область — 4852 випадки;
    • Хмельницька область — 17989 випадків;
    • Черкаська область — 10085 випадків;
    • Чернівецька область — 23708 випадків;
    • Чернігівська область — 9502 випадки.

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    В Україні за минулу добу, 4 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили у 9 850 людей - це найбільше з початку пандемії. Також відомо, що вчора 8 378 пацієнтів одужали, а 193 - померли від ускладнень. У Києві за минулу добу коронавірус виявлено у 983 людей.

    Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що ввести комендантську годину в Україні можуть виключно після запровадження надзвичайного стану. А для цього треба рішення Верховної Ради та розпорядження президента і РНБО. 

      Читайте також: Село сам на сам з коронавірусом: «мобільні бригади» – лише в уяві міністра Степанова 
    Міністерство охорони здоров'я Київ Харківщина Максим Степанов хвороби коронавірус
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