Київ і Харківщина. Названо регіони з найбільшим добовим приростом хворих на Covid-19

У столиці за добу виявлено 983 нових хворих на коронавірус

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зареєстровано у місті Київ, а також Харківській, Хмельницькій, Запорізькій та Донецькій областях. Про це у четвер, 5 листопада, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у Facebook.

«Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (983 нових хворих за добу), Харківській (771), Хмельницькій (550), Запорізькій (523) та Донецькій (506) областях», — написав міністр.

За даними міністра, ситуація із захворюваністю в регіонах виглядає наступним чином:

місто Київ — 41373 випадки;

Вінницька область — 11644 випадки;

Волинська область — 14889 випадків;

Дніпропетровська область — 16600 випадків;

Донецька область — 12873 випадки;

Житомирська область — 16598 випадків;

Закарпатська область — 15849 випадків;

Запорізька область — 11750 випадків;

Івано-Франківська область — 22521 випадок;

Київська область — 18329 випадків;

Кіровоградська область — 2813 випадків;

Луганська область — 4104 випадки;

Львівська область — 32069 випадків;

Миколаївська область — 9306 випадків;

Одеська область — 26838 випадків;

Полтавська область — 11079 випадків;

Рівненська область — 20671 випадок;

Сумська область — 13196 випадків;

Тернопільська область — 21499 випадків;

Харківська область — 40330 випадків;

Херсонська область — 4852 випадки;

Хмельницька область — 17989 випадків;

Черкаська область — 10085 випадків;

Чернівецька область — 23708 випадків;

Чернігівська область — 9502 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

В Україні за минулу добу, 4 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили у 9 850 людей - це найбільше з початку пандемії. Також відомо, що вчора 8 378 пацієнтів одужали, а 193 - померли від ускладнень. У Києві за минулу добу коронавірус виявлено у 983 людей.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що ввести комендантську годину в Україні можуть виключно після запровадження надзвичайного стану. А для цього треба рішення Верховної Ради та розпорядження президента і РНБО.