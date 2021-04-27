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    Думки вголос

    Кива – головний аргумент, чому дітям не слід навчатися в Україні

    Кива – головний аргумент, чому дітям не слід навчатися в Україні

    Жоден університет України не входить до топ-1000 вишів світу

    Мовою оригіналу

    Именно поэтому.

    Ни один украинский ВУЗ не входит даже в ТОП-1000 мировых университетов.

    Слышите.

    В 40 миллионной стране находящейся в центре Европы нет ни одного высшего учебного заведения, которое бы входило в ТОП-1000 мирового рейтинга университетов.

    А знаете почему?

    Потому что зачеты за $100.

    Потому что фуршеты за сессию.

    Потому что дети кумовей на бюджетные места.

    Потому что дипломные из бюро добрых услуг.

    А диссертации стали признаком должности, а не ума.

    Чтоб вы знали.

    В МИРОВОЙ ТОП-1000 входит аж 7 университетов Польши. Первый из которых – Университет Варшавы на 301 месте.

    Это чтобы вы потом не удивлялись, что на сегодня в Польше две вакцины получили 2.5 миллиона человек, а в Украине - 5 человек.

    Просто ничего не бывает случайно.

    А так – да, оху*нно.

    13 голосов ЗА - единогласно.

    Долгие несмолкаемые оглушительные аплодисменты.

    Вот только важность этого звания обесценена теперь до нуля. Этой бумажкой теперь можно смело подтереться.

    Именно поэтому.

    Я считаю своим главным родительским долгом перед двумя моими сыновьями сделать все возможное, чтобы образование они получали исключительно в университетах ЕС или США.

    Там все просто.

    Гений – Лига Плюща и светлое будущее.

    Умный – грант в добротный универ и offer на первую работу.

    Посредственный - к посредственным.

    Тупой – к тупым и неблагополучным.

    Пожалуй.

    Работать ради того, чтобы дать детям лучшее по их уму образование - это главный стимул для меня как для отца.

    Практика показывает.

    Купить сначала диплом, а потом и научную степень они в Украине всегда успеют.

    Помните мудрость.

    Хочешь накормить человека один раз – дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.

    Так вот.

    Не папины деньги, а добротное высшее образование без взяток и блата - это и есть удочка для ребёнка.

    А Илье – спасибо.

    Теперь это для меня главный аргумент почему детям здесь в плане учебы делать нечего.

    Джерело: блог Олексія Давиденка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: США освіта Ілля Кива університет навчання, школа, освіта
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