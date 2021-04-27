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    Держсекретар США зібрався незабаром відвідати Україну – CNN

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    Ентоні Блінкен може прибути в Україну у травні - Держсекретар США зібрався незабаром відвідати Україну – CNN

    Ентоні Блінкен може прибути в Україну у травні

    Фото: АР

    Візит Блінкена в Україну стане однією з можливостей обговорити потенційну зустріч Байдена-Зеленського

    Білий дім має намір відправити держсекретаря Ентоні Блінкена в Україну у травні. Про це пише CNN із посиланням на джерело в керівництві України.

    За інформацією видання, той факт, що адміністрація Байдена відправить держсекретаря в Україну, дає чіткий сигнал про те, що Вашингтон підтримує українську державу і цінує її як союзника.

    Крім того, зазначає ЗМІ, візит Блінкена в Україну стане однією з можливостей обговорити потенційну зустріч Байдена-Зеленського під час перебування президента США в Європі влітку.

    Зазначимо, провідний фахівець Вашингтона з українсько-російських відносин Вільям Тейлор вважає, що Байден може відвідати Україну влітку.

    Нагадаємо, Зеленський вже кілька разів запрошував Байдена. Зокрема, на святкування Дня Незалежності України та для участі в Кримській платформі.

    До слова, колишні президенти Сполучених Штатів Барак Обама та Дональд Трамп не були в Україні жодного разу. Водночас в адміністрації Обами Джо Байден як віцепрезидент побував в Україні шість разів: у липні 2009-го, березні, червні й листопаді 2014-го, грудні 2015-го, січні 2017-го. Він зустрічався із українськими президентами й політиками Віктором Ющенко, Віктором Януковичем, Юлією Тимошенко, Арсеном Яценюком та Петром Порошенком.

    Теги: США Джозеф Байден політика Україна Держдепартамент США
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