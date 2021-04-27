Держсекретар США зібрався незабаром відвідати Україну – CNN

Ентоні Блінкен може прибути в Україну у травні

Візит Блінкена в Україну стане однією з можливостей обговорити потенційну зустріч Байдена-Зеленського

Білий дім має намір відправити держсекретаря Ентоні Блінкена в Україну у травні. Про це пише CNN із посиланням на джерело в керівництві України.

За інформацією видання, той факт, що адміністрація Байдена відправить держсекретаря в Україну, дає чіткий сигнал про те, що Вашингтон підтримує українську державу і цінує її як союзника.

Крім того, зазначає ЗМІ, візит Блінкена в Україну стане однією з можливостей обговорити потенційну зустріч Байдена-Зеленського під час перебування президента США в Європі влітку.

Зазначимо, провідний фахівець Вашингтона з українсько-російських відносин Вільям Тейлор вважає, що Байден може відвідати Україну влітку.

Нагадаємо, Зеленський вже кілька разів запрошував Байдена. Зокрема, на святкування Дня Незалежності України та для участі в Кримській платформі.

До слова, колишні президенти Сполучених Штатів Барак Обама та Дональд Трамп не були в Україні жодного разу. Водночас в адміністрації Обами Джо Байден як віцепрезидент побував в Україні шість разів: у липні 2009-го, березні, червні й листопаді 2014-го, грудні 2015-го, січні 2017-го. Він зустрічався із українськими президентами й політиками Віктором Ющенко, Віктором Януковичем, Юлією Тимошенко, Арсеном Яценюком та Петром Порошенком.