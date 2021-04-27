«Липові» довідки та Google Translate: журналісти проаналізували дисертацію Киви

За словами журналіста, який прочитав 245 сторінок дисертації, вона складається з «води, повторених загальних фраз і відсутності конкретики»

Журналісти Bihus.info проаналізували дисертацію, яку успішно захистив депутат від ОПЗЖ Ілля Кива, і виявили в ній «багато води» та підроблені супровідні документи.

«Навіть корупція Киви – це жомова яма. Уявіть собі дисертацію Киви. Спойлер – це така сама жомова яма», – заявив керівник проєкту Денис Бігус.

За словами журналіста Данила Мокрика, який прочитав 245 сторінок дисертації, вона складається з «води, повторених загальних фраз і відсутності конкретики».

Англомовну статтю явно перекладено за допомогою Google Translate. Крім того, всупереч публічним заявам Киви, виявилося, що він підтримує євроінтеграцію.

Також Кива посилається на участь у конференціях Міжрегіональної академії управління персоналом (МАУП) у 2018–2019 роках. Координаторка обох конференцій, докторка наук Оксана Пархоменко виступів Киви не пам'ятає. Не виявилося їх і в збірниках за підсумками конференцій, навіть більше – у збірниках просто немає сторінок із тими номерами, на яких Кива «прописав» свої наукові матеріали.

Також до дисертації має бути додано довідки про її наукову актуальність і потенційне практичне значення. Кива використав чотири такі довідки. Одну з них видав Офіс генпрокурора.

Журналісти поцікавилися, що саме з наукової роботи Киви запроваджує Офіс генпрокурора. Глава офісу Ірина Венедіктова відповіла: «Офіційно дисертаційна робота і лист від здобувача в Офіс генпрокурора не заходили. Ця довідка – особиста позиція людини, яка її підписала».

Ще одну довідку видала Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління – за даними журналістів, підпис керівниці організації на довідці не збігається з її підписом на інших документах.

На запитання про підроблений підпис у довідці Кива після захисту порадив журналістам звертатися до правоохоронних органів.

Зазначимо, відомий науковець спалив диплом через захист дисертації Киви.

Як відомо, захист дисертації Киви почався зі скандалу (фото, відео). Додамо, що частину журналістів не пускали на захист кандидатської дисертації Киви нібито через карантинні обмеження.

Вийшовши з аудиторії після захисту, Кива подякував журналістам, які витратили свій час на висвітлення цієї події, та зазначив, що не сподівався на такий ажіотаж.

На думку Киви, «сьогодні наукова спільнота стала сильнішою».

Нагадаємо, що уродженець Полтави Ілля Кива в 2014-2016 роках працював в органах внутрішніх справ і один час очолював департамент протидії наркозлочинності Національної поліції.

До служби в МВС Киву засудили за отримання хабара на посаді заступника начальника управління у справах захисту прав споживачів Полтавської області. Однак у серпні 2014 року суд зняв з нього судимість.

У 2017 році Кива очолив Соціалістичну партію України, а в 2019 році пішов у ОПЗЖ.

В тому ж році його обрали до Верховної Ради за списками цієї партії.

Народний депутат Ілля Кива оприлюднив електронну декларацію за 2020 рік із сукупним доходом 457,3 тис. грн. Також він вказав 392,4 тис. грн подарунку у негрошовій формі від Дмитра Киви. Під подарунком мається на увазі брендовий годинник Rolex.

До слова, Кива пересів у броньовану Toyota Land Cruiser 200 за орієнтовно 5 млн грн.