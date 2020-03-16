Про паніку та тести на коронавірус
Купуючи тест додому – ви забираєте цей тест у того, хто його потребує саме в цей момент
Мовою оригіналу
Каждый час звонят знакомые с просьбой купить домой пару десятков тестов на коронавирус.
Ребята, начинаем сначала.
Нафига вам тесты дома. Это не тест на беременность, не тест на ацетон в моче и не тест-полоска на сахар.
На данный момент, те тесты которые завезли в Украину - это забор крови и лабораторный анализ. Ещё в ближайшие время появятся тесты - мазок.
У вас что дома есть лаборатория?
У вас что дома есть хим реактивы?
У вас что дома есть своя центрифуга?
У вас что есть личные домашние лаборанты?
Что за бред сивой кобылы.
Заметил какие-то аферисты продают в интернете тесты. Не занимайтесь ху*ней – не покупайте их.
Да, в инфекционных больницах тестов пока ещё очень мало, но они уже есть в каждой области и скоро будут в достатке. Если у вас будут симптомы и подозрение, поверьте для вас найдут тест.
Сегодня.
Покупая тест домой - вы забираете этот тест у кого-то кто в нём уже очень нуждается.
Запомните.
Все что не купите вы от страха и паники - поступит в инфекционные отделения. Именно туда где им и положено быть
Товарищ, собственник частной клиники, чтобы снять напряжение в инфекционных отделений, закупил в свою частную клинику пару сотен тестов на коронавирус.
Они закончились за два дня.
Люди узнав, что в частной клинике появилась услуга теста на коронавирус просто так пришли, чтобы его пройти.
Человеки!
Тест это не прививка!
Тест это не вакцина!
Тест не защищает!
У большинства пришедших на тест даже симптомов простуды не было.
Им в клинике говорят:
- По протоколу у вас нет показаний для теста на коронавируса?
- У вас же есть такая услуга? Есть. Мы платим - платим. Вот и делайте.
- Но вы забираете сейчас шанс у кого-то другого на раннее выявление.
- Делайте. Я так хочу.
Чтобы не было скандала - пришлось сделать. Вот так пара сотен таких нужных и таких дефицитных тестов ушла на тех кому просто нечего делать.
Люди не сходите с ума.
- Не давайте спекулянтки вас обмахнуть. Не покупайте тесты с рук.
- Не покупайте тесты впрок. Они вам дома не нужны. Они нужны в лабораториях и инфекционных отделениях.
- Не делайте тесты просто от любопытства, страха, паники и нечего делать. Это не развлечение и не игрушка.
- Не создавайте панику. В стране уже есть несколько тысяч тестов и ещё десятки тысяч тестов сейчас по дороге в Украину.
- Цена теста в опте 300 гривен + стоимость услуги лаборатории.
Прошу вас.
Оставайтесь людьми и берегите себя.
Джерело: блог Олексія Давиденка