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    Думки вголос

    Про паніку та тести на коронавірус

    • Олексій Давиденко

      Політик

    • Розсилка
    Не робіть тести просто з цікавості. Це не розвага і не іграшка - Про паніку та тести на коронавірус
    Не робіть тести просто з цікавості. Це не розвага і не іграшка
    Фото: facebook.com/violetta.lisina

    Купуючи тест додому – ви забираєте цей тест у того, хто його потребує саме в цей момент

    Мовою оригіналу

    Каждый час звонят знакомые с просьбой купить домой пару десятков тестов на коронавирус.

    Ребята, начинаем сначала.
    Нафига вам тесты дома. Это не тест на беременность, не тест на ацетон в моче и не тест-полоска на сахар.

    На данный момент, те тесты которые завезли в Украину - это забор крови и лабораторный анализ. Ещё в ближайшие время появятся тесты - мазок.

    У вас что дома есть лаборатория?
    У вас что дома есть хим реактивы?
    У вас что дома есть своя центрифуга?
    У вас что есть личные домашние лаборанты?

    Что за бред сивой кобылы.

    Заметил какие-то аферисты продают в интернете тесты. Не занимайтесь ху*ней – не покупайте их.

    Да, в инфекционных больницах тестов пока ещё очень мало, но они уже есть в каждой области и скоро будут в достатке. Если у вас будут симптомы и подозрение, поверьте для вас найдут тест.

    Сегодня.
    Покупая тест домой - вы забираете этот тест у кого-то кто в нём уже очень нуждается.

    Запомните.
    Все что не купите вы от страха и паники - поступит в инфекционные отделения. Именно туда где им и положено быть

    Товарищ, собственник частной клиники, чтобы снять напряжение в инфекционных отделений, закупил в свою частную клинику пару сотен тестов на коронавирус.

    Они закончились за два дня.

    Люди узнав, что в частной клинике появилась услуга теста на коронавирус просто так пришли, чтобы его пройти.

    Человеки!
    Тест это не прививка!
    Тест это не вакцина!
    Тест не защищает!

    У большинства пришедших на тест даже симптомов простуды не было.

    Им в клинике говорят:

    - По протоколу у вас нет показаний для теста на коронавируса?
    - У вас же есть такая услуга? Есть. Мы платим - платим. Вот и делайте.
    - Но вы забираете сейчас шанс у кого-то другого на раннее выявление.
    - Делайте. Я так хочу.

    Чтобы не было скандала - пришлось сделать. Вот так пара сотен таких нужных и таких дефицитных тестов ушла на тех кому просто нечего делать.

    Люди не сходите с ума.

    1. Не давайте спекулянтки вас обмахнуть. Не покупайте тесты с рук.
    2. Не покупайте тесты впрок. Они вам дома не нужны. Они нужны в лабораториях и инфекционных отделениях.
    3. Не делайте тесты просто от любопытства, страха, паники и нечего делать. Это не развлечение и не игрушка.
    4. Не создавайте панику. В стране уже есть несколько тысяч тестов и ещё десятки тысяч тестов сейчас по дороге в Украину.
    5. Цена теста в опте 300 гривен + стоимость услуги лаборатории.

    Прошу вас.

    Оставайтесь людьми и берегите себя.

    Джерело: блог Олексія Давиденка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    хвороби коронавірус
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