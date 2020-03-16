Про паніку та тести на коронавірус

Не робіть тести просто з цікавості. Це не розвага і не іграшка

Купуючи тест додому – ви забираєте цей тест у того, хто його потребує саме в цей момент

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Каждый час звонят знакомые с просьбой купить домой пару десятков тестов на коронавирус.

Ребята, начинаем сначала.

Нафига вам тесты дома. Это не тест на беременность, не тест на ацетон в моче и не тест-полоска на сахар.

На данный момент, те тесты которые завезли в Украину - это забор крови и лабораторный анализ. Ещё в ближайшие время появятся тесты - мазок.

У вас что дома есть лаборатория?

У вас что дома есть хим реактивы?

У вас что дома есть своя центрифуга?

У вас что есть личные домашние лаборанты?

Что за бред сивой кобылы.

Заметил какие-то аферисты продают в интернете тесты. Не занимайтесь ху*ней – не покупайте их.

Да, в инфекционных больницах тестов пока ещё очень мало, но они уже есть в каждой области и скоро будут в достатке. Если у вас будут симптомы и подозрение, поверьте для вас найдут тест.

Сегодня.

Покупая тест домой - вы забираете этот тест у кого-то кто в нём уже очень нуждается.

Запомните.

Все что не купите вы от страха и паники - поступит в инфекционные отделения. Именно туда где им и положено быть

Товарищ, собственник частной клиники, чтобы снять напряжение в инфекционных отделений, закупил в свою частную клинику пару сотен тестов на коронавирус.

Они закончились за два дня.

Люди узнав, что в частной клинике появилась услуга теста на коронавирус просто так пришли, чтобы его пройти.

Человеки!

Тест это не прививка!

Тест это не вакцина!

Тест не защищает!

У большинства пришедших на тест даже симптомов простуды не было.

Им в клинике говорят:

- По протоколу у вас нет показаний для теста на коронавируса?

- У вас же есть такая услуга? Есть. Мы платим - платим. Вот и делайте.

- Но вы забираете сейчас шанс у кого-то другого на раннее выявление.

- Делайте. Я так хочу.

Чтобы не было скандала - пришлось сделать. Вот так пара сотен таких нужных и таких дефицитных тестов ушла на тех кому просто нечего делать.

Люди не сходите с ума.

Не давайте спекулянтки вас обмахнуть. Не покупайте тесты с рук. Не покупайте тесты впрок. Они вам дома не нужны. Они нужны в лабораториях и инфекционных отделениях. Не делайте тесты просто от любопытства, страха, паники и нечего делать. Это не развлечение и не игрушка. Не создавайте панику. В стране уже есть несколько тысяч тестов и ещё десятки тысяч тестов сейчас по дороге в Украину. Цена теста в опте 300 гривен + стоимость услуги лаборатории.

Прошу вас.

Оставайтесь людьми и берегите себя.