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    Думки вголос

    Самоізоляція несе велику небезпеку для літніх людей

    • Олексій Давиденко

      Політик

    • Розсилка

    Виходьте зі своїми літніми батьками, бабусями і дідусями частіше гуляти. Їм треба рухатися

    Мовою оригіналу

    Умер Джигарханян.

    Пишут, что одной из причин является малоподвижный и сидячий образ жизни из-за самоизоляции.

    Как человек, который 15 лет занимается производством средств реабилитации для пожилых людей могу сказать.

    Самоизоляция — это беда для пожилых людей. Закрывая их дома и спасая от коронавируса, мы ограничиваем их подвижность и ускоряем дряхление.

    До коронавируса

    Большой бедой пожилого человека была зима.

    Зима.

    Для всех — это холод и снег.

    Для пожилых людей — это страх перемерзнуть и заболеть. Или что еще хуже, упасть и что-то себе сломать.

    Именно зимой пожилые люди замыкают себя дома и редко выходят на улицу. Соотвественно, меньше дышат воздухом, меньше ходят, меньше напрягают мышцы.

    Вы наверняка не знаете.

    Но пик продаж тростей, ходунков и инвалидных колясок приходится на весну.

    Знаете почему?!

    Осенью, пожилой человек еще спокойно сам выходил на улицу.

    Зимой сидел дома.

    Весной осознал, что как раньше двигаться уже не получается и ему нужна поддержка.

    Дочь подбирая маме в магазине ходунки удивляются:

    Ну как же так. Ну вот только ж в октябре мы нормально гуляли с тростью. А в марте уже без ходунка никак

    Это зима.

    Желая нашим близким добра и спасая их от коронавируса, мы досрочно закрыли их на самоизоляции.

    Поверьте мне на слово.

    Этим мы делаем им только хуже.

    В итоге.

    Коронавирус закончится, а мы получим тысячи ещё недавно активных пожилых людей в одночасье ставших немощными.

    Пока погода позволяет.

    Выходите со своими пожилыми родителями, бабушками и дедушками чаще гулять.

    Им надо двигаться.

    Спускаться и подниматься.

    Ходить и дышать.

    Лучше купите им маски, перчатки и антисептики.

    Защищайте их.

    Не пускайте в магазины, сберкассы и аптеки.

    Но не поощряйте их желание отсидеться дома. Этим вы делаете им только хуже.

    Джерело: блог Олексія Давиденка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: коронавірус
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