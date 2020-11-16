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    У світі

    ЄС і Британія планує закупити вакцину Moderna від Covid-19

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    Британія зарезервувала собі 350 мільйонів доз ліків різних розробників - ЄС і Британія планує закупити вакцину Moderna від Covid-19
    Британія зарезервувала собі 350 мільйонів доз ліків різних розробників

    У Британії чекають її отримання не раніше весни 2021 року

    Євросоюз і Великобританія ведуть переговори з американською компанією Moderna про контракти на поставку вакцини від коронавірусу. Про це повідомляє Reuters.

    Комісар ЄС з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідіс заявила, що переговори йдуть, але домовленостей з розробником американської вакцини немає.

    У Великобританії стверджують, що обговорення контракту з Moderna на фінальній стадії, але зараз компанія розширює європейську ланцюжок поставок, із-за чого препарат не буде доступний для британців раніше березня наступного року.

    В цілому, без урахування вакцини Moderna, Британія зарезервувала собі 350 мільйонів доз ліків різних розробників. Серед них 40 мільйонів доз вакцини розробки BioNTech/Pfizer, які заявили про успішне завершення третьої фази випробувань на добровольцях, а також 100 мільйонів доз вакцини AstraZeneca і Оксфордського університету. Цей препарат ще проходить третю стадію випробувань.

    Нагадаємо, потенційна вакцина від Covid-19 американської фармацевтичної компанії Moderna показала високу ефективність на рівні 94,5%. Даний показник досягнутий в ході третьої фази випробувань.

    У ВООЗ вважають, що треба вакцинувати 70% населення планети, аби подолати Covid-19.

    9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. Євросоюз одразу ж заявив про намір закупити 300 мільйонів доз цієї вакцини. Також ВООЗ покладає великі надії на Covid-вакцину Pfizer. 

    За даними ЗМІ, недоліком вакцини є необхідність її зберігання при дуже низькій температурі мінус 70 градусів за Цельсієм.  Відсутність екстремально низьких температур потенційно може привести до псування великої кількості вакцини.

    Теги: ЄС вакцинація коронавірус
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