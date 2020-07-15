Що має зробити влада, щоб мільйони українців могли торгувати онлайн по всьому світу

«Замість того, щоб їхати в Оман, краще б ти поїхав в PayPal»

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Месяц назад.

В разгар коронавируса, когда работы стало в разы меньше, чтобы не увольнять людей - мы создали новый отдел по работе с мировыми маркет-плейсами.

Для старта.

Взяли два самых больших - Amazon и Ebay.

А почему нет?!

Кризис - это ведь лучшее время для старта чего-то нового.

У нас 15’000 медицинских товаров, у нас много украинских брендов, у нас свои склады и своя логистика.

Прошел месяца.

А торговать мы так и не начали.

В отделе 4 человека.

Нет проблемы создать аккаунт.

Нет проблемы адаптировать контент и наполнить товаром.

Нет проблемы разобраться в механизмах продвижения.

Но.

В Украину ведь невозможно легально получить деньги от проданного товара.

В XXI веке, для украинских предпринимателей просто нет честной, легальной, а главное адекватной схемы получения оплаты за проданный товар.

Украинский фирмы не подтягивают.

Украинские карточки не принимают.

Украинские реквизиты не хотят рассматривать.

Украинские платежные системы не авторизируют.

PayPal для украинцев недоступен.

Пионер временно не регистрирует.

Остальные финансовые инструменты, предлагают такие сложные схемы и такую космическую комиссию, что торговля перестаёт иметь всякий смысл.

Форумы и блоги пестрят советами как украинцам обойти систему:

регистрируйте фирму в Польше,

найдите друга в США,

купите чужой аккаунт.

Чтобы украинскому человеку или бизнесу начать легально, а главное конкурентно торговать на ТОП-2 мировых маркет-плейсах - это просто невозможно.

домохозяйке,

предпринимателю,

украинскому производителю,

онлайн магазину,

оффлайн магазину

студенту

Надо пройти семь кругов ада.

Надо обмануть украинское и американское законодательство, надо врать, выкручиваться, искать схемы, тысячу раз списываться с поддержкой, придумывать механизмы.

И это без какой-либо гарантии успеха.

Помните.

Власть обещала 500’000 быстрых рабочих мест.

Так вот же они.

Вместо того чтобы ехать в Оман, лучше бы ты поехал в PayPal.

Скажи, упадет ли с Тебя корона лично инициировать переговоры с Amazon?

А с EBay? А с PayPal?

Чтобы миллионы украинцев могли спокойно торговать и зарабатывать по всему миру - легально и законно зачисляя себе на счёт деньги и платя налоги.

Ну попробуй.

Ну это ведь не сложно.

Ну в худшем случае они откажут президенту 40 миллионной страны - так мы хоть будем знать, что ты лично сделал все возможное.

Вот тебе и поддержка людей.

Вот тебе и диджитадизация.

Вот тебе и интеграция.

Вот тебе и прорыв.

Я считаю.

Лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть.

ДумайТе.

Джерело: блог Олексія Давиденка

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