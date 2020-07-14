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    Нардепи заблокували підписання закону про гральний бізнес

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    <span>До розгляду постанов закон не може бути підписаний</span> - Нардепи заблокували підписання закону про гральний бізнес
    До розгляду постанов закон не може бути підписаний
    Фото: Рада

    Одразу дві групи народних депутатів вимагають скасувати результати сьогоднішнього голосування

    У Верховній Раді зареєстрували дві постанови про скасування ухвалення закону Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор.

    Про це свідчать дані на сайті парламенту.

    Автори першого проєкту постанови 2285-д-П - позафракційні народні депутати Вадим Новинський, Вікторія Гриб, Сергій Магера і група інших безпартійних депутатів. Другий проєкт постанови 2285-д-П1 зареєструвала група депутатів від Батьківщини і безпартійних на чолі з Юлією Тимошенко. Тексти поки не опубліковані.

    Поки Рада не розгляне постанови, голова Верховної Ради не може підписати законопроєкт і передати на підпис президенту.

    Нагадаємо, 14 липня Верховна Рада ухвалила закон про легалізацію азартних ігор, які в Україні були заборонені 11 років. 

    Законопроєкт підтримали 248 депутатів, 224 з них - з фракції «Слуга народу», 18 - з групи «Довіра», четверо - з партії «За майбутнє» і двоє позафракційні. «Євросолідарність», «Батьківщина», ОПЗЖ і «Голос» голосували проти.

    Законопроєкт передбачає запровадження системи ліцензування діяльності у сфері азартних ігор, де розмір плати за ліцензію буде залежати від виду діяльності і розташування закладу.

    Як повідомлялося, очікувані надходження від грального бізнесу до бюджету до кінця 2020 року - близько 7 млрд грн.

     Читайте також: «Грають усі». Для кого Зе-влада легалізувала казино і «одноруких бандитів»

     

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