Роботу ФОПів спрощено: що зміниться для підприємців



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Депутати ухвалили законопроєкт про скасування реєстрації книги обліку для ФОПів

Сьогодні Верховна Рада ухвалила законопроєкт №2524, що дозволить спростити облік для фізичних-осіб підприємців. Згідно з законом, облік можна буде вести в довільній формі — в Excel, в зошиті чи традиційно в книзі обліку.

Проте, відтепер її не треба буде реєструвати та заповнювати щоденно. Обов’язково лише підбивати підсумки місяця сумарно. Щоденний прибуток чи поопераційні підсумки можна буде вказувати за бажанням підприємця.

Один з ініціаторів закону нардеп Ярослав Железняк зазначив, що законопроєкт не вносить жодних змін щодо фіскалізації.

Спрощена система сама по собі передбачає звільнення ФОПів від первинних документів, які підтверджують записи в книзі обліку. Тож ані паперова книга, ані документ Excel жодним чином не зобов'язують ФОП мати якісь додаткові первинні документи, як наприклад фіскальні чеки чи фіскальні звітні чеки.

Раніше, за відсутність зареєстрованої та заповненої книги обліку передбачався штраф — приблизно 600 гривень. Відтепер при перевірці достатньо буде просто показати записи доходів за місяць. Відповідні зміни внесли до ст.296 ПКУ, а податкова буде зобов’язана визнавати ці дані відповідно до ст.292.13 ПКУ.