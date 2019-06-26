  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Олексій Давиденко

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Ситуація в ПАРЄ: досить вже шаурми і квартальних жартів

    • Олексій Давиденко

      Політик

    • Розсилка
    Ситуація в ПАРЄ: досить вже шаурми і квартальних жартів

    А чим так зайнятий Зеленський?

    Мовою оригіналу

    Вот скажи.
    О чем ты говорил на прошлой неделе с Макроном и Меркель, что большинство делегаций Франции и Германии проголосовали за Россию.

    Знаю, не отвечай.
    О том что украинские женщины - это бренд!

    Вот скажи.
    Чем таким ты был занят вчера днем и вечером, чтобы публично не поддержать наших ребят там в ПАСЕ?

    Чтобы не записать свой фирменный ролик к международному российскому лобби в твоём стиле:
    - ДумайТе!

    Читайте також

    Знаю не отвечай.
    Ты сутками планируешь дизайн прозрачного офиса и переезд за угол.

    Вот скажи.
    Чем ты был занят все утро, что на 10:00, через 8 часов после голосования и провала нашей международной коалиции за которую Ты, по своим конституционным обязанностям отвечаешь - ты до сих пор ни слова не сказал.

    Нет.
    Теперь уже не им - всем нам.

    Знаю, не отвечай.
    Был наверное в спортзале.

    Я пол ночи не спал.
    Следил за ситуацией в ПАСЕ.

    Честно говоря.
    После тотального ползучего реванша пророссийских сил внутри Украины, совсем не хотелось получить аналогичный реванш и на международной арене.

    Уверен, не я один.
    Весь Фейсбук ещё со вчерашнего дня следит за бескомпромиссной битвой нашей делегации. Пусть тщетными, но отважными и дружными попыткам украинских ребят остановить этот пророссийский шабаш.

    9:16.
    Уже бывший Президент Украины Петр Порошенко делает однозначное заявление в Телеграмм относительно решения ПАСЕ

    Но не он Президент Украины - Ты!

    Я все понимаю.
    Не та аура.
    Не тот язык.
    Не такой спортзал.
    Не такое здание.
    Не такая столица.

    Слушай.
    Хватит уже шаурмы и квартальных шуток.

    Пора работать.

    Джерело: блог Олексія Давиденка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    ПАРЄ Володимир Зеленський президент Петр Порошенко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Богдан Яременко
    Богдан Яременко

    Голова правління «Майдан Закордонних Справ»

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Тарас Чорновіл
    Тарас Чорновіл

    Журналіст, політичний діяч

    Олексій Голобуцький
    Олексій Голобуцький

    Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

    Сергій Таран
    Сергій Таран

    Політолог

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ