Українська діаспора в Канаді обурена поверненням Росії до ПАРЄ



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Парламентська асамблея Ради Європи

ПАРЄ зрадила принципам Ради Європи щодо захисту прав людини, демократії й верховенства права, наголосили у Конгресі українців Канади

Рішення Парламентської асамблеї Ради Європи стосовно відновлення повноправного членства Росії суперечить основоположним принципам організації.

Таку думку висловила «Укрінформу» президент Конгресу українців Канади Олександра Хичій.

«Своїм рішенням поновити права російської делегації, ПАРЄ зрадила принципам Ради Європи щодо захисту прав людини, демократії й верховенства права. Історія демонструє великі ризики умиротворення злочинного режиму. Це неминуче породжує війну та агресію», - сказала Хичій.

Вона наголосила, що Росія не виконала жодної резолюції ПАРЄ, що засуджували агресію проти України.

«Конгрес українців Канади солідарний з українцями, які із ризиком для життя боронять свободи та цінності, які раніше відстоювала та Асамблея», - зазначила президент Хичій.

Як вже відомо, Україна готує відповідь на рішення ПАРЄ.

Раніше Клімкін відкликав Дмитра Кулебу для консультацій у зв'язку з рішенням ПАРЄ про повернення російської делегації. Також Клімкін висловив вдячність українській делегації в ПАРЄ за те, що вони «виклалися по повній».

Раніше українська делегація заблокувала автоматичне обрання депутата Держдуми Росії Леоніда Слуцького віцепрезидентом Парламентської асамблеї Ради Європи.

Нагадаємо, що ПАРЄ ухвалила резолюцію, що дозволяє Росії повернутися в організацію без виконання зобов’язань.

Міністерство закордонних справ України заявило, що ПАРЄ капітулювала перед шантажем РФ і відмовилася від відповідальності за мир у Європі.

Зеленський через пів доби відреагував на скандальні події в ПАРЄ.

Нагадаємо, під будівлею Ради Європи зібрався пікет проти Росії (відео).

Стало відомо, що Україна та Грузія оскаржують повноваження російської делегації у ПАРЄ.