Влада не усвідомлює реального масштабу кризи і безробіття

«Вони думають, що все якось само собою вирішиться і у людей в шкарпетках лежать мільйони»

Мовою оригіналу

Позвонил знакомый:

- Привет, Леша!

- Привет, Саня! Сто лет не слышались.

- У меня к тебе конфиденциальная просьба.

- Ну давай.

- У моей жены свой магазин одежды. Магазины хоть и разрешили открыть, но продажи на нуле. Она и девочек продавцов распустила, и аренду ей немного уменьшили, и Сама она сидит там за прилавком целыми днями, но людей нет.

- Да, сейчас у всех так.

- От этого всего у неё началась глубочайшая депрессия. Все время думает об этом, умножает, делит, считает убытки. Короче, капец. Чтобы заснуть - принимает снотворное - иначе не спит. Честно, мне больно смотреть - она туда за 10 лет всю душу вложила.

- Чем помочь?

- Слушай, можешь ты или кто из твоих заглянуть туда как покупатели и купить что-нибудь.

- Конечно.

- Ты не подумай. Я все компенсирую. Ты же знаешь, у меня деньги есть. Просто у меня она брать не будет, а ей морально надо этот кризис пережить. Иначе, сломает это ее сильно.



Вы знаете, что такое падать вниз?!

Я знаю.



Я знаю, что такое стоять самому за прилавком, потому себе платить не надо.

Я знаю, как это - уметь продавать, любить своё дело, но НИКТО не заходит за весь день.

Я знаю, как это думать ночами куда первее платить те крохи, которые остались.

Я знаю, как это просить рассрочку и получать от одолённый отказ.



Я знаю.

Как это, увольнять лучших, потому что нечем рассчитаться с ними за вчера и выезжать из помещения поджав хвост не имея денег даже на демонтаж и транспортировку оборудования.



Вирусом он хотел заболеть.

Вот бы таких предпринимателей как Она закрыть бы в этом микроавтобусе с Зеленским. Пусть бы пару часов послушал.



Поверь.

Тебе бы боты Порошенко показались бы Ангелами.



А ещё.

После бравого рассказа Шмыгаля в конце мая про Стратегию для бизнеса. Нужно дать слово на Кабмине таким предпринимателям, которые не спят без снотворного. Он та поди спит ночами хорошо.



500 тысяч мест то создал ведь уже.



Поехал я сегодня.

И о*уел.



Киев. Крещатик.

Валом пустых помещений там где их не должно быть.



Мне кажется власть не осознаёт реальный масштаб кризиса и безработицы, который уже ТУТ.



Они думают, что 5000 новых безработных каждый день - это где-то далеко.

Они думают, что стратегию поддержки бизнеса можно писать месяцами.

Они думают, что все как-то само собой решится и у людей в носках лежат миллионы.









Посмотрите видео.

Я снял его в самом центре Киева, в подземном ТЦ Метроград под Бессарабкой.



Очевидно.

Как минимум у 30% малых бизнесов в стране не было никакой подушки. Жили с колёс. Что продали, тем и заплатили аренду и зарплаты. А остаток, как обычно пустили на новую закупку.



За каждым этим пустым помещением, был сам предприниматель, его семья, удаленный бухлагтер, два-три продавца, их семьи, их поставщики, их семьи и их сотрудники.



Каждый такой закрытый магазинчик это десяток рабочих мест. И это в сердце Киева, где самое большое население, где у людей самые высокие ЗП, где какие никакие иностранцы и приезжие.



Что же тогда по стране?!



А , Саня молодец!

Вот бы каждому украинскому предпринимателю вместо Шмыгаля вот такого заботливого Саню.

Джерело: блог Олексія Давиденка

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