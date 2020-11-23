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    Думки вголос

    Якщо влада оголосить локдаун 15 грудня, то остаточно поставить на коліна всю країну

    • Олексій Давиденко

      Політик

    • Розсилка
    Якщо влада оголосить локдаун 15 грудня, то остаточно поставить на коліна всю країну

    Досить записувати ці відосики – поговоріть з країною чесно

    Мовою оригіналу

    Читаю.

    Власть ждет 30’000 заражений и готовится закрывать Украину в середине декабря.

    К сожалению.

    Мало кто во власти когда-либо занимался реальным бизнесом.

    Мало кто из них был операционным директором, менеджером на проценте, стоял за прилавком или жил на чаевые.

    Мало кто из них знает настоящую важность и ценность Нового Года для работающих людей.

    15.12-31.12.

    Эти две недели во многих сферах - это самый главный период в году. А в сегодняшних реалиях - реальный шанс пережить все это и выжить.

    Я точно знаю.

    Для многих.

    Это будет последняя возможность попытаться окупить все убытки этого года.

    Это будет последняя попытка для многих выйти из долгов и выжить.

    Это будет последний шанс воспользоваться повышенным спросом и хоть немного заработать.

    Сотни сфер ждут и готовятся.

    Продавцы ждут премии от увеличенных выторгов.

    Официанты ждут щедрые чаевые от новогодних корпоративов.

    Менеджеры ждут проценты от увеличенных декабрьских отгрузок.

    Логисты и транспортники ждут вал заказов от перевозки импорта и доставки новогодних заказов.

    Заводы, фабрики, цеха и мануфактуры работают в склад и ждут повышенный спрос.

    Открою власти секрет.

    Чтобы хорошо отработать Новый Год.

    Компании заранее увеличивают складские запасы.

    Импортёры заранее везут больше товаров.

    Заводы заранее переходят на две смены - чтобы забить склады.

    Магазины заранее насыщают полки праздничным ассортиментом.

    Рестораны заранее составляют меню и программу.

    Слышите - ЗАРАНЕЕ.

    Там наверху они думают:

    Да какая разница когда закрыть страну - 25 ноября или 15 декабря.

    Но здесь, у ходящих по земле людей болит голова от десятков вопросов:

    • Брать дополнительных работников на декабрь или забить?
    • Делать последние закупки или забить?
    • Вкладывать отложенное «на черный день» в товар или забить.
    • Дотянуть до выторгов декабря, чтобы выжить или уже сейчас закрыться и забить.
    • Рассчитывать еще на новогодний доход или уже сейчас идти на биржу.

    Пока еще не поздно.

    Хватит записывать эти тупые видосики – поговорите со страной честно.

    Если все равно придется закрывать – закрывайте лучше прямо сейчас.

    Пожалуйста.

    Не ждите середины декабря.

    Если вы это сделаете сейчас, то не только собьете темпы заражения, но и дадите возможность людям хоть что-то заработать на Рождество и Новый Год.

    Если же закроете всех 15 декабря – добьете не только медицину, но и окончательно поставите на колени всю страну.

    Думать вам нечем.

    Поэтому, просто поверьте на слово и ДелайТе.

    Джерело: блог Олексія Давиденка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: новорічні свята карантин коронавірус
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