В українській армії ще один військовий помер від коронавірусу

Станом на 23 листопада у ЗСУ на коронавірус хворіє 2882 особи

У ЗСУ за минулу добу зареєстровано 51 новий випадок захворювання на корона вірус

У Збройних Силах України станом на 23 листопада на коронавірус хворіє 2882 особи, один військовослужбовець помер минулої доби. Про це повідомляє командування Медичних сил у Facebook.

Зазначається, що у ЗСУ за минулу добу зареєстровано 51 новий випадок захворювання на корона вірус.

«Всього за час пандемії одужало 6159 осіб, зафіксовано 26 летальний випадок спричинений захворюванням на Covid-19. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 394 особи. Кількість військовослужбовців у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 37 осіб», ─ йдеться у повідомленні.

Командування Медичних Сил інформує, що військовослужбовець ЗС України (перебуваючи у складі місії ООН в ДР Конго) захворів на корона вірус 7 листопада. «Спостерігалась легка форма, перебував на лікуванні в ізоляторі військової частини, проте 16 листопада стан здоров’я погіршився і хворий був направлений на стаціонарне лікування до госпіталю ООН ІІІ рівня (м. Гома, ДР Конго), а в подальшому був переведений до відділення анестезіології, реанімації та інтенсивної терапії госпіталя ООН ІV рівня (м. Найробі, Республіки Кенія). 22.11.2020 року стан здоров’я пацієнта різко погіршився, почалась інтенсивна терапія, яка на жаль не дала позитивного результату. Висловлюємо співчуття близьким та рідним», ─ інформують у ЗСУ.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу виявили 10945 нових хворих на коронавірус. За весь час пандемії в Україні: захворіло – 635 689 осіб, одужало – 291 060 осіб, летальних випадків – 11 075, проведено ПЛР-тестувань – 4 243 600.