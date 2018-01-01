З України масово їдуть лікарі: ще декілька років, і нас не буде кому лікувати
- Сьогодні, 10:19
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Розсилка
В областях почалося справжнє полювання на експорт українських лікарів
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Из Украины массово уезжают врачи.
У моего товарища, главного врача одной из городских больниц только за один прошлый год уехало 5 высококлассных специалистов.
Два в Прибалтику.
Один в Чехию.
Один в Польшу.
Один в Португалию.
Анестезиологи, хирурги, ортопеды, гинекологи.
Знакомые врачи подтверждают.
Такая тенденция наблюдается по всей стране.
В областях и районных центрах началась настоящая охота на экспорт украинские врачей.
Отток медицинских кадров заграницу набирает обороты.
Им предлагают лёгкую процедуру подтверждения квалификации, зарплату от €2000 и социальный пакет для всей семьи.
Уезжают не тупицы и не интерны, а именно те специализированные врачи, которые легко найдут себе достойную работу и честную оплату труда в любой стране.
Главное.
Уезжают мозги.
Уезжает интеллигенция.
Уезжает элита этой страны.
Мало, что они уезжают.
Большинство из них в случае успешной адаптации абсолютно не собираются сюда возвращаться.
Ещё пару таких лет и нас с вами просто некому будет лечить.
В больших городах проблема стоит ещё не так остро и видна лишь причастным, а вот в районных центрах, где зачастую выбор один из одного - сами понимаете.
Многие в медицинской сфере сходятся во мнении, что пока ещё нас спасают те многочисленные медицинские кадры, которые в 2014-2015 году переехали работать в разные украинские больницы из оккупированных Донецкой и Луганской областей.
Но запас прочности уже на исходе.
С одной стороны.
Приятно, что наших врачей ценят там.
С другой стороны.
Обидно, что их труд так и не научились ценить здесь.