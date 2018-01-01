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    Думки вголос

    З України масово їдуть лікарі: ще декілька років, і нас не буде кому лікувати

    В областях почалося справжнє полювання на експорт українських лікарів
    Мовою оригіналу Из Украины массово уезжают врачи. У моего товарища, главного врача одной из городских больниц только за один прошлый год уехало 5 высококлассных специалистов. Два в Прибалтику.Один в Чехию.Один в Польшу.Один в Португалию. Анестезиологи, хирурги, ортопеды, гинекологи. Знакомые врачи подтверждают.Такая тенденция наблюдается по
    • Олексій Давиденко

      Політик

    • Сьогодні, 10:19
    • Розсилка
    Україну залишають лікарі
    Україну залишають лікарі

    В областях почалося справжнє полювання на експорт українських лікарів

    Мовою оригіналу

    Из Украины массово уезжают врачи.

    У моего товарища, главного врача одной из городских больниц только за один прошлый год уехало 5 высококлассных специалистов.

    Два в Прибалтику.
    Один в Чехию.
    Один в Польшу.
    Один в Португалию.

    Анестезиологи, хирурги, ортопеды, гинекологи.

    Знакомые врачи подтверждают.
    Такая тенденция наблюдается по всей стране.
    В областях и районных центрах началась настоящая охота на экспорт украинские врачей.

    Отток медицинских кадров заграницу набирает обороты.

    Им предлагают лёгкую процедуру подтверждения квалификации, зарплату от €2000 и социальный пакет для всей семьи.

    Уезжают не тупицы и не интерны, а именно те специализированные врачи, которые легко найдут себе достойную работу и честную оплату труда в любой стране.

    Главное.
    Уезжают мозги.
    Уезжает интеллигенция.
    Уезжает элита этой страны.

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    Мало, что они уезжают. 
    Большинство из них в случае успешной адаптации абсолютно не собираются сюда возвращаться.

    Ещё пару таких лет и нас с вами просто некому будет лечить.

    В больших городах проблема стоит ещё не так остро и видна лишь причастным, а вот в районных центрах, где зачастую выбор один из одного - сами понимаете.

    Многие в медицинской сфере сходятся во мнении, что пока ещё нас спасают те многочисленные медицинские кадры, которые в 2014-2015 году переехали работать в разные украинские больницы из оккупированных Донецкой и Луганской областей.

    Но запас прочности уже на исходе.

    С одной стороны.
    Приятно, что наших врачей ценят там.

    С другой стороны.
    Обидно, что их труд так и не научились ценить здесь.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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