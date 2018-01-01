З України масово їдуть лікарі: ще декілька років, і нас не буде кому лікувати

В областях почалося справжнє полювання на експорт українських лікарів

Мовою оригіналу Из Украины массово уезжают врачи. У моего товарища, главного врача одной из городских больниц только за один прошлый год уехало 5 высококлассных специалистов. Два в Прибалтику.Один в Чехию.Один в Польшу.Один в Португалию. Анестезиологи, хирурги, ортопеды, гинекологи. Знакомые врачи подтверждают.Такая тенденция наблюдается по

Україну залишають лікарі

В областях почалося справжнє полювання на експорт українських лікарів

Мовою оригіналу

Из Украины массово уезжают врачи.

У моего товарища, главного врача одной из городских больниц только за один прошлый год уехало 5 высококлассных специалистов.

Два в Прибалтику.

Один в Чехию.

Один в Польшу.

Один в Португалию.

Анестезиологи, хирурги, ортопеды, гинекологи.

Знакомые врачи подтверждают.

Такая тенденция наблюдается по всей стране.

В областях и районных центрах началась настоящая охота на экспорт украинские врачей.

Отток медицинских кадров заграницу набирает обороты.

Им предлагают лёгкую процедуру подтверждения квалификации, зарплату от €2000 и социальный пакет для всей семьи.

Уезжают не тупицы и не интерны, а именно те специализированные врачи, которые легко найдут себе достойную работу и честную оплату труда в любой стране.

Главное.

Уезжают мозги.

Уезжает интеллигенция.

Уезжает элита этой страны.

Мало, что они уезжают.

Большинство из них в случае успешной адаптации абсолютно не собираются сюда возвращаться.

Ещё пару таких лет и нас с вами просто некому будет лечить.

В больших городах проблема стоит ещё не так остро и видна лишь причастным, а вот в районных центрах, где зачастую выбор один из одного - сами понимаете.

Многие в медицинской сфере сходятся во мнении, что пока ещё нас спасают те многочисленные медицинские кадры, которые в 2014-2015 году переехали работать в разные украинские больницы из оккупированных Донецкой и Луганской областей.

Но запас прочности уже на исходе.

С одной стороны.

Приятно, что наших врачей ценят там.

С другой стороны.

Обидно, что их труд так и не научились ценить здесь.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»