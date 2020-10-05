  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Олексій Давиденко
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Звернення до українців, які досі носять маски на бороді

    • Олексій Давиденко

      Політик

    • Розсилка
    Звернення до українців, які досі носять маски на бороді

    У всьому цивілізованому світі просять робити прості речі: носити маски в публічних місцях і мити рук

    Мовою оригіналу

    • 200’000 заражений.
    • 4000 смертей.
    • 4000 выявлений в сутки.
    • 2% летальность.

    Это значит, что из 4000 тех кто вчера заразился 80 может умереть.

    Период.

    • Это развод.
    • За*бали своими масками.
    • Идите на*уй с вашим коронавирусом.
    • Покажите мне хоть одного реально заболевшего в моем окружении.

    Сменился периодом.

    • Ой, *ля.
    • Не Дай Бог!
    • У меня вокруг уже куча людей заболели.
    • Только бы в легкой форме - чтоб не госпитализация.
    • А если вдруг я - койки в больницах хоть есть?!

    В связи с этим.

    Снова обращаюсь к дебилам продолжающим не носить маски в общественных местах и отрицать очевидное.

    Когда вы упражнялись в слабоумии и отваге было 300 случаев в сутки - сегодня уже 4000.

    Так вышло.

    Мы с вами кретинами сосуществуем в одном обществе и одном пространстве.

    Доказанный факт

    Коронавирус передается воздушно-капельным путём и у разных людей протекает по разному.

    Кто-то не замечает.

    Кто-то умирает.

    Умирать не хочется.

    И на ИВЛ тоже не хочется.

    В связи с этим нас всех в публичных местах просят поголовно надевать маски, чтобы минимизировать риск заражения.

    Да.

    Маски нужны только больным от здоровых. Но вот беда - не ясно кто именно больной.

    Когда вы без маски, вы подвергаете опасности дверные ручки, кнопки лифта, поручни в транспорте и слизистую находящихся рядом с вами людей.

    А за вами дураками ходим мы.

    Поэтому.

    Во всем цивилизованном мире просят о простых вещах - ношении масок в публичных местах и дезинфекции рук.

    Не хотите, чтобы у нас наступил п*здец и всю страну опять закрыли на жесткий карантин - наденьте бл*дь маску.

    Надеюсь, я смог донести спокойно свою профессиональную и гражданскую позицию.

    Джерело: блог Олексія Давиденка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Борислав Береза
    Борислав Береза

    Народний депутат 8 скликання

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Ігор Семиволос
    Ігор Семиволос

    Директор Центру Близькосхідних досліджень НАНУ

    Павло Казарін
    Павло Казарін

    Журналіст

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies