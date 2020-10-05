Партія «За майбутнє» вимагає відставки Степанова



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Міністр охорони здоров’я Максим Степанов прогнозує збільшення хворих на коронавірус

«64 мільярди гривень – і нуль результату»

Політична партія «За майбутнє» вимагає відставки міністра охорони здоров'я України Максима Степанова, оскільки він не впорався з коронавірусними викликами. Про це йдеться в заяві політсили, опублікованій у Facebook.

«Пів року часу, 64 мільярди гривень – і нуль результату. Відсутність необхідної кількості лабораторій, де можна пройти безкоштовне тестування, неякісні та неінформативні тести, брак ліжко-місць у лікарнях з можливістю підключення кисневих апаратів, брак комп’ютерних томографів… Хаотичне й нелогічне визначення основних «коронавірусних» лікарень – усе це призводить до стрімкого поширення вірусу й нових смертельних випадків», – стверджують у партії.

Там впевнені, що лише за десяту частину вказаних коштів можна було повністю підготувати країну до боротьби з епідемією. Однак МОЗ під керівництвом Степанова не захистило ні громадян, ні лікарів.

«Політична партія «За майбутнє» вимагає відставки міністра охорони здоров’я Максима Степанова, який за пів року не зміг налагодити ефективну протидію поширенню Covid-19. Таким посадовцям не місце в уряді! Ми ініціюємо збір підписів за відставку очільника МОЗ Максима Степанова! Адже непрофесійність та безвідповідальність неминуче призведуть до трагічних наслідків для країни», – заявили в політсилі.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що на цьому тижні Україна перетне позначку 5 тисяч нових випадків коронавірусу за добу. При цьому глава МОЗ вважає, що наразі ситуація не критична.

ВООЗ прогнозує, що в Україні буде до 9 тисяч випадків коронавірусу щодня до кінця року.

До слова, за минулу добу в Україні виявлено понад 3700 нових хворих на Covid-19. Останній раз в Україні фіксували менше 4 тисяч нових випадків захворювання ще 29 вересня - тоді було 3 627 хворих. Перед цим кілька днів поспіль в Україні було зафіксовано понад 4 тисяч нових хворих за добу.

Впродовж доби, що минула, в Україні найбільше випадків захворювання на Covid-19 було зафіксовано у Харківській області – 446, Сумській області – 282, Донецькій області – 226, Дніпропетровській області – 206 та місті Київ – 286

Між іншим, відсьогодні в Україні почали діяти нові карантинні зони.

Також нагадаємо, що у Тернопільській області помер 51-річний терапевт Почаївської лікарні Іван Венжинович, чиє фото серед інших медиків, які боролися із коронавірусом, було на білбордах в українських містах.