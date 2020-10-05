Директорка «ковідної» лікарні назвала головний «мінус» медреформи



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Лікарка зазначила, що після другої медичної реформи змінилася система та фінансування

Національна служба здоров’я встановлює низькі тарифи на медичні послуги, які отримують громадяни, – вважає медик

Директорка Київської міської клінічної лікарні №4 Тетяна Мостепан розповіла про головні недоліки медичної реформи, другий етап якої запроваджений з квітня 2020 року.

В інтерв’ю «Главкому» лікарка зазначила, що тепер змінилися система та фінансування.

«У договорі з Національною службою здоров’я зобов’язуємося, що якщо взяли пацієнта, то маємо його повністю усім забезпечити. Все б нічого, от тільки питання в тому, що стоїть за «усім забезпечити», тобто входить у тарифі НСЗУ», – зазначила лікарка.

Крім того, Мостепан зазначила, що єдиний плюс для їх лікарні – розташування у столиці, яке забезпечує підтримку місцевої ради.

«Без величезної підтримки з боку влади міста Києва ми б не змогли нічого вдіяти. Так само вони допомагають з фінансуванням щодо тих ліків, які є поза протоколом лікування Covid-19, але необхідні пацієнтові, який може мати інші супутні захворювання», – зазначила вона.

«Якось по телебаченню показали, що в лікарнях Івано-Франківської області були проблеми, які вони вирішили шляхом обласної держадміністрації. Тобто кожна лікарня шукає свої шляхи, де отримати додаткову підтримку. Думаю, всюди місцева влада має включатися, особливо коли ми говоримо про пандемію. Якісна медична допомога – справа не дешева. Обладнання коштує дорого. Ми маємо розуміти, що у нас не тільки Hamilton стоїть (апарат для штучної вентиляції легень) за кілька мільйонів гривень, а й супровідне обслуговування має бути. Адже техніка вимагає сервісу, розхідних матеріалів. А тепер уявіть, якщо ми говоримо про дійсно високий рівень медичної допомоги, якщо ми говоримо про найкраще обладнання, то і обслуговування його буде вартісним. До цього плюсуйте якісні медичні препарати, достойну зарплату медикам, розхідники. Хтось за це все має платити. Не треба себе обманювати, ніколи не було безкоштовної медицини. Щось платить держава, щось страхова, щось сам пацієнт. Немає такої держави, яка б покрила все на світі. Бо це дуже дорого. Або ми не платимо і маємо таке медичне обслуговування, яке маємо і прикриваємося тим, що щось безкоштовне, аби ми починаємо платити», – пояснює лікарка.

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров’я України має до кінця вересня презентувати формат продовження медичної реформи або її зміни.