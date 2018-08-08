Бойовик, який воював на Донбасі, розчленував людину в Казахстані і сів за це на 20 років

Дуже показова історія. Вона наочно показує, хто їде в Україну воювати на Донбас

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В Казахстане, в городе Кокшетау к 20 годам тюрьмы приговорили местного жителя Александра Безрукова, который убил своего знакомого, расчленил его тело и выбросил останки в реку.

Казалось бы, какое нам дело до этой истории? Мало ли кто в Казахстане кого убил. Но тут случай особенный. Александр Безруков — ветеран борьбы за Новороссию, «защитник Донбасса» и пламенный антифашист, который в 2016 году воевал за ДНР и ЛНР под позывным «Казах». Видимо, убийства гражданина Казахстана ему показалось мало, и он решил закрепить успех убийством украинцев в Украине.

Преступление Александр Безруков совершил в 2016 году, после чего сразу же уехал воевать «за русский мир», дабы не попасть в руки правоохранителей. Однако, дело раскрыли довольно быстро, и Безрукова объявили в международный розыск по линии Интерпола. Вскоре после этого россияне задержали его на украинской границе и выдали Казахстану.

Самое интересное, как отреагировали на арест Безрукова его соратники по борьбе за Новороссию. Они ни слова не написали об истинной причине его задержания, стали врать и выгораживать своего товарища, утверждая, что Казахстан преследует его якобы за наёмничество — то есть только за то что он поехал воевать в Украину.

Вот пост Игоря Стрелкова. В нем он плачется о том, как нехорошие россияне выдали казахам русского добровольца и пламенного патриота. О том, что этот «патриот» убил и расчленил человека — ни одного упоминания. Кстати, жертву Безрукова звали Николай Кулаковский. Довольно оригинальный защитник русскоязычного населения получается — в Казахстане русских убивает, а в Донбасс поехал их защищать.

А вот посты одного из близких соратников Стрелкова — Михаила Полынкова. Он пишет, что Безруков не виноват. А в качестве аргумента прикладывает служебную характеристику «Казаха» из ЛНР. В ней написано, что Безруков — человек твердых моральных принципов. В ЛНР, видимо, свои представления о моральных принципах.

Очень показательная получается история. Во-первых, она наглядно показывает, кто едет в Украину воевать за ЛДНР. Серая зона притягивает всю мразь с постсоветского пространства. Судимые рецидивисты, воры, убийцы, наркоманы едут в ОРДЛО, в поисках легкого обогащения и новой сытой жизни.

А во-вторых, в очередной раз можно убедиться, что для «освободителей Донбасса» нет дна — они всегда будут врать и выгораживать своих подельников. Даже если эти подельники — мародеры и убийцы, расчленяющие своих жертв.

Джерело: блог Дениса Казанського

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