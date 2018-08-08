  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Денис Казанський

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Бойовик, який воював на Донбасі, розчленував людину в Казахстані і сів за це на 20 років

    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Розсилка
    Бойовик, який воював на Донбасі, розчленував людину в Казахстані і сів за це на 20 років

    Дуже показова історія. Вона наочно показує, хто їде в Україну воювати на Донбас

    Мовою оригіналу

    В Казахстане, в городе Кокшетау к 20 годам тюрьмы приговорили местного жителя Александра Безрукова, который убил своего знакомого, расчленил его тело и выбросил останки в реку.

    Казалось бы, какое нам дело до этой истории? Мало ли кто в Казахстане кого убил. Но тут случай особенный. Александр Безруков — ветеран борьбы за Новороссию, «защитник Донбасса» и пламенный антифашист, который в 2016 году воевал за ДНР и ЛНР под позывным «Казах». Видимо, убийства гражданина Казахстана ему показалось мало, и он решил закрепить успех убийством украинцев в Украине.

    Преступление Александр Безруков совершил в 2016 году, после чего сразу же уехал воевать «за русский мир», дабы не попасть в руки правоохранителей. Однако, дело раскрыли довольно быстро, и Безрукова объявили в международный розыск по линии Интерпола. Вскоре после этого россияне задержали его на украинской границе и выдали Казахстану.

    Читайте також

    Самое интересное, как отреагировали на арест Безрукова его соратники по борьбе за Новороссию. Они ни слова не написали об истинной причине его задержания, стали врать и выгораживать своего товарища, утверждая, что Казахстан преследует его якобы за наёмничество — то есть только за то что он поехал воевать в Украину.

    Вот пост Игоря Стрелкова. В нем он плачется о том, как нехорошие россияне выдали казахам русского добровольца и пламенного патриота. О том, что этот «патриот» убил и расчленил человека — ни одного упоминания. Кстати, жертву Безрукова звали Николай Кулаковский. Довольно оригинальный защитник русскоязычного населения получается — в Казахстане русских убивает, а в Донбасс поехал их защищать.

    А вот посты одного из близких соратников Стрелкова — Михаила Полынкова. Он пишет, что Безруков не виноват. А в качестве аргумента прикладывает служебную характеристику «Казаха» из ЛНР. В ней написано, что Безруков — человек твердых моральных принципов. В ЛНР, видимо, свои представления о моральных принципах.

    Очень показательная получается история. Во-первых, она наглядно показывает, кто едет в Украину воевать за ЛДНР. Серая зона притягивает всю мразь с постсоветского пространства. Судимые рецидивисты, воры, убийцы, наркоманы едут в ОРДЛО, в поисках легкого обогащения и новой сытой жизни.

    А во-вторых, в очередной раз можно убедиться, что для «освободителей Донбасса» нет дна — они всегда будут врать и выгораживать своих подельников. Даже если эти подельники — мародеры и убийцы, расчленяющие своих жертв.

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    бойовики на Донбасі Донбас ДНР ЛНР Казахстан ОРДЛО
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Оксана Забужко
    Оксана Забужко

    Українська поетеса, письменниця, літературознавець, публіцист

    Назарій Заноз
    Назарій Заноз

    Політичний оглядач, публіцист

    Дмитро Тимчук
    Дмитро Тимчук

    Народний депутат України (Народний фронт)

    Тетяна Острікова
    Тетяна Острікова

    Народний депутат

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ