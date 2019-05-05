Божевілля в Луганську: бойовики штурмували «Рейхстаг» і «воювали» з активістами Майдану

Мілітаристська шизофренія у головах бойовиків

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В Луганске здание университета превратили в фальшивый Рейхстаг и имитировали его штурм. А потом на фоне этого Рейхстага имитировали битву «Беркута» с активистами Майдана. Причем больше всего это напоминало не Майдан, а события весны 2014, когда по Луганску эти же самые типочки в масках и бегали, и били сотрудников МВД со щитами.

Люди, которые ненавидят Майдан, сами добровольно воспроизводят Майдан у себя в городе, наряжаются в активистов Правого Сектора и «бьют» ряженый «Беркут».

В городе, который пережил обстрелы и гибель людей в 2014 году, радостно разыгрывают стрельбу и уличные бои.

На словах - ЛНРовцы за мир. В реальности - милитаристская шизофрения. Мало боевых действий на фронте. Нужно еще поиграться в войнушку, повысить угар насилия и дичи.

Воистину, нет такого безумия, которое не может произойти в Луганске.

Джерело: блог Дениса Казанського

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