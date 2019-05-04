Окупанти на Донбасі дев’ять разів порушили «тишу»
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Розсилка
Бойовики на Донбасі застосували 120 мм міномети під Зайцевим
Збройні формування РФ дев'ять разів порушили режим припинення вогню. Бойовики вели вогонь по позиціях українських підрозділів зі 120 і 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.
«У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог шість разів обстріляв позиції наших захисників: двічі - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля міста Мар’їнка і села Новомихайлівка; двічі - з підствольних гранатометів поблизу населених пунктів Піски і Мар’їнка; з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – біля населеного пункту Талаківка; з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля села Лебединське», - йдеться у повідомленні.
Зазначається також, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил тричі: зі 120 мм мінометів – біля населеного пункту Зайцеве; з 82 мм мінометів – в районі населеного пункту Луганське; з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Золоте-4.
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.
Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою, запевнили у штабі.