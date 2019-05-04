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    Події в Україні

    Окупанти на Донбасі дев’ять разів порушили «тишу»

    • Розсилка
    Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає - Окупанти на Донбасі дев’ять разів порушили «тишу»
    Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає

    Бойовики на Донбасі застосували 120 мм міномети під Зайцевим

    Збройні формування РФ дев'ять разів порушили режим припинення вогню. Бойовики вели вогонь по позиціях українських підрозділів зі 120 і 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

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    «У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог шість разів обстріляв позиції наших захисників: двічі - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля міста Мар’їнка і села Новомихайлівка; двічі - з підствольних гранатометів поблизу населених пунктів Піски і Мар’їнка; з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – біля населеного пункту Талаківка; з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля села Лебединське», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається також, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил тричі: зі 120 мм мінометів – біля населеного пункту Зайцеве; з 82 мм мінометів – в районі населеного пункту Луганське; з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Золоте-4.

    Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

    Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою, запевнили у штабі.

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