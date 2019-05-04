Жителям окупованих територій Донеччини відправили 95 тонн гуманітарної допомоги - ДПСУ
-
Розсилка
Гумдопомогу було доправлено через КПВВ «Новотроїцьке», - Держприкордонслужба
Жителям окупованих територій Донецької області доправили понад 95 тонн гуманітарної допомоги. Про це 4 травня повідомили у Держприкордонслужбі України.
Читайте також
За даними ДПСУ, гумдопомогу було доправлено через КПВВ «Новотроїцьке».
«На виїзд до тимчасово окупованої території України прослідувало 5 автомобілів з вантажем продуктових та гігієнічних наборів загальною вагою понад 95 тонн», - повідомили у прикордонслужбі.
Гуманітарний вантаж направлений жителям Донеччини від Міжнародного комітету Червоного Хреста.
Як повідомлялося, наприкінці квітня на окуповані території Донбасу передали понад 200 тонн гуманітарки.