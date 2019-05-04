  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Жителям окупованих територій Донеччини відправили 95 тонн гуманітарної допомоги - ДПСУ

    • Розсилка
    Жителям окупованих територій Донеччини відправили 95 тонн гуманітарної допомоги - ДПСУ

    Гумдопомогу було доправлено через КПВВ «Новотроїцьке», - Держприкордонслужба

    Жителям окупованих територій Донецької області доправили понад 95 тонн гуманітарної допомоги. Про це 4 травня повідомили у Держприкордонслужбі України. 

    Читайте також

    За даними ДПСУ,  гумдопомогу було доправлено через КПВВ «Новотроїцьке».

    «На виїзд до тимчасово окупованої території України прослідувало 5 автомобілів з вантажем продуктових та гігієнічних наборів загальною вагою понад 95 тонн», - повідомили у прикордонслужбі. 

    Гуманітарний вантаж направлений жителям Донеччини від Міжнародного комітету Червоного Хреста.

    Як повідомлялося, наприкінці квітня на окуповані території Донбасу передали понад 200 тонн гуманітарки.

    Читайте також
    Держприкордонслужба КПВВ Донеччина гуманітарна допомога окуповані території
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ