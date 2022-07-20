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    Політика

    Рабінович та Мураєв скоро отримають підозри, – нардеп

    Україна скоро&nbsp;почує &laquo;гучні новини&raquo;&nbsp;на тлі зникнення деяких впливових осіб з екранів - Рабінович та Мураєв скоро отримають підозри, – нардеп
    Україна скоро почує «гучні новини» на тлі зникнення деяких впливових осіб з екранів
    фото з відкритих джерел

    Підзри оголосять у справі про держзраду

    Євгену Мураєву, чию партію «Наші» нещодавно заборонив суд, а також народному депутату Вадиму Рабіновичу незабаром оголосять підозри. Про це повідомив нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

    «По заяві секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олексія Данілова. Скоро будуть оголошені підозри у держзраді Мураєву та Рабіновічу», – написав Гончаренко.

    Нагадаємо, сьогодні секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що українська контррозвідка блискуче підготувалася до повномасштабного російського вторгнення. Найближчим часом можемо почути «гучні новини» на тлі зникнення деяких впливових осіб з екранів.

    Він також закликав звернути увагу, що деякі відомі особи зникли з телеекранів, хоча до повномасштабної війни були там постійно.

    Додамо, що кум президента Росії та нардеп від колишньої ОПЗЖ Віктор Медведчук зник з-під домашнього арешту та з поля зору правоохоронців ще наприкінці лютого. Водночас він не тікав нікуди, а, ймовірно, розраховував на такий же сценарій розвитку подій в Україні, як і російська влада. Про це в інтерв'ю «Главкому» повідомив голова парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас.

    12 квітня СБУ затримала Віктора Медведчука, коли той намагався втекти з України. Того ж дня президент України Володимир Зеленський запропонував Кремлю обміняти Медведчука.

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    Теги: росія окупанти війна Олексій Гончаренко Україна окупація Олексій Данілов #stoprussia
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    Рабінович та Мураєв скоро отримають підозри, – нардеп