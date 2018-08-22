Чому в Україні одна з найвищих у Європі смертність на дорогах

Ніколи не слухайте чиновників, які будуть розповідати вам, що висока аварійність на наших дорогах від того, що у нас «поганий народ»

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Смертность на дорогах Украины - одна из самых высоких в Европе и выше, чем в любой из стран ЕС. К сожалению, часто приходится слышать мнение, что это все от того, что в Украине якобы живёт какой-то неправильный народ - дикари, не способные соблюдать правила дорожного движения.

На самом деле это, конечно же, не так. Чтобы понять истинную причину такого положения дел, достаточно просто съездить в Европу, покататься по их дорогам и сравнить их с тем, что есть у нас.

Возьмём Польшу, где смертность на дорогах почти в три раза ниже, чем в Украине. Почему так получается? Ответ вы можете увидеть на фотографиях. Прямо сейчас еду по трассе из Лодзя в Гданьск. И это, конечно, другая цивилизация.

Здесь нужно очень постараться, чтобы попасть в ДТП. На польских автобанах нет перекрёстков - только развязки. В каждую сторону идёт по несколько полос. Встречные дороги разделены отбойниками. Вблизи населенных пунктов дороги ограждены специальными щитами высотой в несколько метров. Ни в одном месте трасса не идёт через город или село. Везде яркая и понятная разметка. Про качество дорожного покрытия я даже не говорю.

Здесь на трассу не выбегут козы. Не выскочит со второстепенной дороги жигуль с пьяным водителем. Физически невозможно выехать на встречную полосу. Аварийная ситуация практически исключена. Перед каждой развязкой всегда стоят понятные указатели. Все сделано для человека.

Неважно, кто здесь едет - украинец, грузин или поляк. Сама конструкция трассы такова, что что большинство ситуаций, которые обычно приводят к ДТП в нашей стране, здесь невозможны. Человеческий фактор никогда нельзя исключать полностью, но его можно свести к минимуму. И статистика подтверждает это.

Никогда не слушайте чиновников, которые будут рассказывать вам, что высокая аварийность на наших дорогах от того, что у нас «плохой народ». Высокая аварийность у нас от того, что наши дороги ужасны. Высокая аварийность - из-за коррупции. Из-за того, что мудаки за 25 лет не построили в Украине ни одного автобана, который мог бы соответствовать польскому. НИ ОДНОГО! Да что там автобан, они Шулявский мост не могут довести до ума.

Сейчас снова слышу в Украине призывы вернуть на дороги ГАИ. Смешно это слышать. В Польше на всей дороге от Ягодина до Гданьска не увидел на трассе ни одного полицейского! Они не нужны, потому что ты едешь будто по коридору, и шансов нарушить ПДД на такой трассе у тебя практически нет. Чтобы не было аварий, дороги нужно строить нормальные, а не вымогателей с палочками вдоль них расставлять.

P.S. И да, за весь путь я ни разу не увидел на дороге «маршрутку».

Джерело: блог Дениса Казанського

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