Навіщо донецькі сепаратисти заборонили бюджетникам виїжджати за лінію розмежування?

«Тимчасова» заборона торкнеться «держслужбовців» та працівників підприємств «державної» форми власності. Однак українські правозахисники бачать небезпеку повної ізоляції цих територій

На непідконтрольних Україні територіях жителів ледь не щодня спіткають нові і неприємні сюрпризи: після раптового відключення мобільного зв’язку українських операторів і дефіциту сім-карт місцевого, цього тижня стало відомо і про заборону виїзду за лінію розмежування для багатьох категорій громадян. Донецькі проросійські



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На одному з КПП у Донецькій області. Архівне фото

«Тимчасова» заборона торкнеться «держслужбовців» та працівників підприємств «державної» форми власності. Однак українські правозахисники бачать небезпеку повної ізоляції цих територій

На непідконтрольних Україні територіях жителів ледь не щодня спіткають нові і неприємні сюрпризи: після раптового відключення мобільного зв’язку українських операторів і дефіциту сім-карт місцевого, цього тижня стало відомо і про заборону виїзду за лінію розмежування для багатьох категорій громадян.

Донецькі проросійські сепаратисти побоюються вербування українськими спецслужбами працівників муніципальних служб, «державних» підприємств та установ, а також «службовців органів влади». Принаймні саме так пояснив свій нещодавній «указ» про заборону виїзду на контрольовані Україною території ватажок сепаратистів у Донецьку Олександр Захарченко. «Із забороню виїжджати з «ДНР» ізоляція стає майже повною», - вважає виконавча директорка благодійного фонду «Восток SOS» Олександра Дворецька. На її думку, «це штучні умови залякування людей, аби вони не спілкувалися з рідними, які живуть на контрольованих Україною територіях».

«Ми не кріпосні»

Досі за правовою та гуманітарною допомогою до фонду «Восток SOS» зверталося багато жителів з «територій». Нині ж телефон мовчить, каже Дворецька. Інтернет залишився єдиним засобом зв'язку і можливістю поділитися своїми проблемами. У соцмережах чимало історій про те, як вчителів, лікарів, бібліотекарів, вихователів дитсадків змушують підписати листа-зобов'язання не виїжджати на підконтрольну Україні територію.

«Нас позбавили можливості бачитися з рідними, оформлювати документи, виїжджати у разі загострення бойових дій. Ми не кріпосні», - йдеться у дописі одного з користувачів Facebook, який просить у друзів підтримки та допомоги. Подейкують, що на знак протесту співробітники бюджетних організацій звільняються з роботи. «Макіївка. У нас теж кілька учителів звільнилось, технік, бібліотекар, двірник і слюсар», - пише інший користувач.

Територія беззаконня

Виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко називає заборону на виїзд порушенням прав людини на пересування та свободу вибору. Однак домогтися відповідальності за це та відновлення основоположних прав наразі неможливо. «Це територія неконтрольованого права. Забаганки керівників «ЛНР/ДНР» непередбачувані, оскільки всі їхні дії засновані на праві зброї. Той хто має зброю, той і встановлює правила, а люди - заручники», - прокоментував DW Павліченко.

На його думку, нині важливо визначити державного суб’єкта, відповідального за всі порушення на непідконтрольній Україні території, а відтак ретельно збирати і документувати ці порушення, щоби потім представити їх у міжнародних судах. «Фактично ці псевдореспубліки контролює Росія. Якщо буде доведено заподіяння людям шкоди і порушення прав діями РФ, то будуть позови до міжнародних інстанцій», - зазначає Павліченко, визнаючи, втім, що це дуже віддалена перспектива.

Водночас серед українських політиків оцінки ситуації різні. Приміром, депутат Верховної Ради України від фракції «Народний фронт» Ігор Лапін вважає, що ті, хто працює на самопроголошену «владу» псевдореспублік на сході повинні усвідомлювати усю небезпеку та пам'ятати про невідворотність покарання. Лапін виступив ініціатором законопроекту про заборону колабораціонізму, в якому пропонує позбавляти волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна тих, хто організовував чи брав участь у мітингах на підтримку російської влади, голосував на референдумах та виборах на Донбасі, веде господарську діяльність з «російською окупаційною владою» чи входить до її складу тощо. «Якщо люди працюють у силових органах, структурах «ЛНР/ДНР», то правильно їм забороняють переміщення, нічого їм шастати в Україні. Якщо ідеться про простих вчителів, то ми не можемо їм зараз допомогти до звільнення цієї території. Вся відповідальність за порушення покладається на окупанта - Росію», - каже Лапін.

Назад в СРСР?

Директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров прогнозує, що на відрізаних від України теренах Донбасу посилюватиметься політика залякування та терору. «Людей планомірно обмежують в отримані інформації з підконтрольних Україні територій, аби ті дивилися тільки російське ТБ та місцеве і вірили, що у них все добре. Це дуже нагадує практику СРСР з глушінням західних радіостанцій», - вважає Захаров.

Водночас Захаров впевнений, що примусова ізоляція не дасть ефекту, на який розраховують ватажки сепаратистів, адже на дворі ХХІ століття із його технологічним розмаїттям джерел отримання інформації. Разом з тим, правозахисники наполягають, щоби пункт про порушення права пересування був включений у порядок денний переговорів тристоронньої контактної групи у Мінську.

Джерело: Deutsche Welle