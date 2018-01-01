ЗМІ: окупанти масово перевозять росіян на Донбас та заселяють в чужих квартирах

Як правило, «переселенці» з РФ селяться у залишених будинках і квартирах забезпечених людей

«Переселенці» з Росії, переважно військові та чиновники, забирають порожні квартири в Донецьку і Луганську, обираючи дорогу нерухомість у центральних районах. Про це йдеться у статті «Новое время». Видання пише, що росіяни окуповують звільнене житло. За даними групи «Інформаційний спротив», за три роки з



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Як правило, «переселенці» з РФ селяться у залишених будинках і квартирах забезпечених людей

«Переселенці» з Росії, переважно військові та чиновники, забирають порожні квартири в Донецьку і Луганську, обираючи дорогу нерухомість у центральних районах.

Про це йдеться у статті «Новое время».

Видання пише, що росіяни окуповують звільнене житло. За даними групи «Інформаційний спротив», за три роки з початку війни на сході їх назбиралося близько 10 тис. Як правило, «переселенці» з РФ селяться у залишених будинках і квартирах забезпечених людей, обираючи престижні райони Донецька і Луганська.

За словами головного редактора сайту «ОстроВ» Сергія Гармаша, багато росіян, які нині влаштувалися на Донбасі, потрапили туди в 2014-2015 роках. Серед цієї категорії «нових донецьких» переважали люди з невеликим достатком — колишні «роботяги з центральних областей Росії або Кавказу».

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука наголошує, що масові переселення росіян його відомство спостерігає як в Криму, так і на Донбасі. На його думку, заселення окупованих міст приїжджими з Росії - це не жадібність, а технологія, розрахована на те, щоб закріпити людей на захопленій території. Тим самим створюється прошарок мешканців, яким є що втрачати у разі, коли Україна поверне собі ці території.

Зазначається, що якщо «офіційні особи ДНР» дізнаються, що власники квартири виїхали, то спочатку «поліцейські» опечатують квартиру. А після, як пояснює журналіст Денис Казанський, ці самі «офіційні особи» підселюють кого-небудь на порожні квадратні метри.