Керівництву Луганщини плювати на ситуацію з лісами області

Луганщина продовжує залишатися однією з найбільш занедбаних областей України

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Луганская область, как была, так и остается самым заброшенным и несчастным регионом Украины.

Помните, масштабные лесные пожары в Луганской области позапрошлым летом? Оказывается, сгоревший мертвый лес до сих пор так и стоит брошенный. И к его уборке и восстановлению за полтора года даже не преступили.

Если обгоревшие деревья спилить сразу, они еще могут быть использованы в промышленности, но если их долго не убирать, то в стволах заводятся жуки, которые уничтожают древесину. А затем эта напасть перекидывается уже на живые и здоровые деревья. Но руководству ОВГА на это, видимо, плевать. Губернатор Сергей Гайдай не хочет прокомментировать ситуацию?

Поскольку, до зимы работы по ликвидации выгоревшего леса и посадке новых деревьев уже не начнутся (через пару недель сажать деревья уже будет поздно), то древесина так и будет дальше гнить, как минимум, до весны.

О том, чтобы высаживать новые деревья взамен сгоревших, речи тем более нет. Как издевательство, у мертвого леса стоит баннер, рекламирующий инициативу президента по высадке деревьев. Но пока реализация этой инициативы зависит от нынешних чиновников, деревья не садят, а уничтожают.

Очень жаль луганский лес.

Джерело: блог Дениса Казанського

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