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    Думки вголос

    Керівництву Луганщини плювати на ситуацію з лісами області

    Дуже шкода луганський ліс - Керівництву Луганщини плювати на ситуацію з лісами області
    Дуже шкода луганський ліс

    Луганщина продовжує залишатися однією з найбільш занедбаних областей України

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    Луганская область, как была, так и остается самым заброшенным и несчастным регионом Украины.

    Помните, масштабные лесные пожары в Луганской области позапрошлым летом? Оказывается, сгоревший мертвый лес до сих пор так и стоит брошенный. И к его уборке и восстановлению за полтора года даже не преступили.

    Если обгоревшие деревья спилить сразу, они еще могут быть использованы в промышленности, но если их долго не убирать, то в стволах заводятся жуки, которые уничтожают древесину. А затем эта напасть перекидывается уже на живые и здоровые деревья. Но руководству ОВГА на это, видимо, плевать. Губернатор Сергей Гайдай не хочет прокомментировать ситуацию?

    Поскольку, до зимы работы по ликвидации выгоревшего леса и посадке новых деревьев уже не начнутся (через пару недель сажать деревья уже будет поздно), то древесина так и будет дальше гнить, как минимум, до весны.

    О том, чтобы высаживать новые деревья взамен сгоревших, речи тем более нет. Как издевательство, у мертвого леса стоит баннер, рекламирующий инициативу президента по высадке деревьев. Но пока реализация этой инициативы зависит от нынешних чиновников, деревья не садят, а уничтожают.

    Очень жаль луганский лес.

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Луганщина пожежна небезпека ліс
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    Керівництву Луганщини плювати на ситуацію з лісами області