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    Окупована Луганщина сидітиме без електрики дві доби

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    Жителі&nbsp;&laquo;ЛНР&raquo; на дві доби залишаються без води і світла - Окупована Луганщина сидітиме без електрики дві доби
    Жителі «ЛНР» на дві доби залишаються без води і світла
    Фото з відкритих джерел

    У зв'язку з низьким рівнем напруги в електричній мережі можливі перебої з водопостачанням

    Як повідомили місцеві ЗМІ, на всій території «ЛНР» відключається світло. Це означає, що жителі непідконтрольної Україні Луганщини залишаться без електрики на дві доби з 8 по 10 жовтня. Можливі також перебої з водопостачанням.

    Зазначено, що відключення пов'язано з необхідністю проведення планових ремонтних робіт на високовольтній лінії Шахти-Перемога, яка забезпечує територію «ЛНР» електроенергією. Світла не буде з 19:00 п'ятниці до 10:00 неділі.

    «На час виконання робіт на території «ЛНР» буде відчуватися дефіцит потужності електричної енергії», – попередило луганчан так зване «мінпаливенерго ЛНР».

    При цьому додаткові джерела живлення будуть задіяні в першу чергу для подачі електричної енергії на соціально важливі об'єкти. Зокрема, буде забезпечено роботу стаціонарного зв'язку, медичних установ, аварійних служб, насосних станцій, підприємств харчової промисловості, великих супермаркетів.

    У зв'язку з низьким рівнем напруги в електричній мережі можливі перебої з водопостачанням, тому жителів окупованої Луганської області попросили запастися водою.

    Нагадаємо, у вересні в «ЛНР» сталася аварія на електромережах, через що без світла залишилися понад дві тисячі абонентів.

    Раніше повідомлялося, що зниження тарифу для населення за рахунок повної зупинки інвестицій в ремонт електричних мереж призведе до частих відключень споживачів і перебоїв з електропостачанням.

    Теги: ЗМІ Луганщина ЛНР електроенергія ремонт аварія населення
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    Окупована Луганщина сидітиме без електрики дві доби