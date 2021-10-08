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    Збройні сили вперше проведуть парад на Луганщині

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    Військовий парад&nbsp;відбудеться в Сєвєродонецьку за участю колон військових і техніки - Збройні сили вперше проведуть парад на Луганщині
    Військовий парад відбудеться в Сєвєродонецьку за участю колон військових і техніки
    фото архівне: glavcom.ua

    Військовий парад приурочений до Дня захисників і захисниць України

    Збройні сили України вперше проведуть військовий парад у Сєвєродонецьку Луганської області. Про це повідомляє Луганська ОДА в п'ятницю, 8 жовтня.

    «14 жовтня до Дня захисників і захисниць України та з нагоди 30-ї річниці Збройних сил України вперше в Луганській області буде проведено військовий парад», – ідеться у повідомленні.

    Репетиція параду пройде 9 жовтня в Сєвєродонецьку. З 07:00 до 12:00 цього дня буде обмежено рух транспорту по проспекту Гвардійський. У параді візьмуть участь колони військових і техніки

    Зазначимо, у Збройних силах з'явилася перша жінка-бригадний генерал.

    30 липня міністр оборони України підписав наказ про призначення Тетяни Остащенко на посаду командувача Медичних сил.

    Також напередодні Зеленський присвоїв нові звання керівництву армії, СБУ та Нацполіції.

    На початку серпня президент підписав закон про перейменування Дня захисника України. Відтепер свято буде називатися Днем захисників і захисниць України.

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    Теги: ЗСУ Луганщина військові парад
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    Збройні сили вперше проведуть парад на Луганщині