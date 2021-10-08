Збройні сили вперше проведуть парад на Луганщині

Військовий парад відбудеться в Сєвєродонецьку за участю колон військових і техніки

Військовий парад приурочений до Дня захисників і захисниць України

Збройні сили України вперше проведуть військовий парад у Сєвєродонецьку Луганської області. Про це повідомляє Луганська ОДА в п'ятницю, 8 жовтня.

«14 жовтня до Дня захисників і захисниць України та з нагоди 30-ї річниці Збройних сил України вперше в Луганській області буде проведено військовий парад», – ідеться у повідомленні.

Репетиція параду пройде 9 жовтня в Сєвєродонецьку. З 07:00 до 12:00 цього дня буде обмежено рух транспорту по проспекту Гвардійський. У параді візьмуть участь колони військових і техніки

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