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    Думки вголос

    Коли журналістам спалюють авто після погроз від депутата з партії влади - це дуже серйозно

    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Розсилка
    Автівку програми &laquo;Схеми&raquo; підпалили біля будинку водія знімальної групи у Броварах - Коли журналістам спалюють авто після погроз від депутата з партії влади - це дуже серйозно
    Автівку програми «Схеми» підпалили біля будинку водія знімальної групи у Броварах

    У жодній нормальній країні напад на журналістів після погроз політика з правлячої партії не проходить безслідно

    Мовою оригіналу

    Поджоги домов и машин политиков и журналистов, неугодных действующей власти, продолжаются. Сегодня ночью настала очередь журналистов программы «Схемы», чью машину сожгли в Броварах.

    Причем, нынешний случай примечателен тем, что журналистам «Схем» ранее открыто угрожал в своем телеграм-канале Андрей Портнов, который публиковал данные сожженного автомобиля и его водителя Бориса Мазура. А народный депутат из фракции «Слуга народа» Максим Бужанский к этим угрозам присоединялся и писал, что от журналистов «останутся только овечьи шкурки» и намекал, что им «прилетит с запасом».

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    Коли журналістам спалюють авто після погроз від депутата з партії влади - це дуже серйозно
    Коли журналістам спалюють авто після погроз від депутата з партії влади - це дуже серйозно

    Так вот, в данном случае просто отморозиться и включить дурака у ОП и правоохранителей уже не получится. Когда журналистам сжигают машину после угроз от депутата из партии власти - это очень серьезно. Это значит, что власть либо сама организует такие нападки либо поощряет их и покрывает тех, кто их осуществляет. Ни в одном из резонансных поджогов заказчики и исполнители так и не были пойманы. И это уже выглядит, как закономерность.

    Ни в одной нормальной стране нападение на журналистов после угроз политика из правящей партии не проходит бесследно. Советую Mykhailo Tkach написать заявление по факту угроз представителя власти и подключать международные организации. Ну а всем остальным журналистам и общественным деятелям - застраховать личное имущество. Сами понимаете, где живем...

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    ЗМІ журналіст Андрій Портнов Максим Бужанський
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