Працівники Білоруської телерадіокомпанії вимагають скасувати результати виборів документ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

17 серпня триває страйк на державній «Білоруській телерадіокомпанії»

Сьогодні до загальнонаціонального страйку приєдналися різні підприємства Білорусі

Співробітники «Білтелерадіокомпанії» 17 серпня вийшли на страйк.

Про це повідомляє TUT.BY.

Перед цим працівники «Белтелерадіокомпанії» підписали повідомлення на ім’я керівника компанії Івану Ейсмонту. У повідомленні вони вимагають визнати недійсними результати виборів, відправити у відставку главу ЦВК Лідію Єрмошину, звільнити політв'язнів а також скасувати цензуру в ЗМІ. Наразі відомо, що звернення підписали більш як 55 людей. Загалом у компанії працює близько півтори тисячі осіб.

На страйк вийшли режисери, оператори, і ті, хто минулого тижня написав заяву про звільнення. Вони стоять із плакатами «Я/ми за чесні новини».

Присутні обговорюють учорашній ефір, під час якого повідомлялося, що на мітинг за Олександра Лукашенка вийшли 70 тисяч людей.

«Головний ефір учора» - це ж просто знущання, які 70 тисяч? Ну що це таке? Чому не можна показати об'єктивно?», - обговорюють учорашні цифри присутніх на мітингу за Лукашенка співробітники Білтелерадіокомпанії.

Крім цього, до страйку приєдналися різні підприємства Білорусі. Про свої наміри заявили в тому числі промислові гіганти – «Білоруськалій», «Нафтан», Мінський завод колісних тягачів, Мінський тракторний завод, Білоруський металургійний завод.

Серед вимог - припинити насильство з боку силовиків і притягнути до відповідальності винних, складення повноважень Олександра Лукашенка, визнання виборів нелегітимними і призначення нових, звільнення політв'язнів. Влада не поспішає йти на поступки. У цій ситуації працівники підприємств заявляють, що відстоюватимуть свої громадянські права через страйки й акції солідарності.

Раніше на Телеграм-каналі NEXT Live з'явилося повідомлення про те, що в Білорусі з 17 серпня оголошується загальнонаціональний страйк «до дотримання вимог народу».

У Білорусі з 9 серпня тривають масові протести проти фальсифікацій на виборах. Люди вимагають перерахувати голоси і провести чесні вибори.

Напередодні стало відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.

Згідно з підсумковими даними ЦВК Білорусі, перемогу на виборах здобув Лукашенко, набравши 80,1% голосів. Тихановська отримала 10,1%, Дмитрієв – 1,2%, Анна Канопацька – 1,67%, Сергій Черечень – 1,14%. Проти всіх проголосували 4,59%.

Також зазначимо, що опоненти Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі не визнали його перемогу після оголошення результатів у п’ятницю, 14 серпня.

Сьогодні опозиційна кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська записала нове звернення до народу Білорусі, у якому заявила, що готова взяти на себе відповідальність і стати національним лідером.

Зазначимо. що 17 серпня уряд Білорусі склав повноваження перед новообраним президентом Олександром Лукашенком.