  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Володимир Зеленський
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Підпал авто «Схем»: журналістська діяльність не може бути підставою для переслідувань

    • Володимир Зеленський

      Президент України

    • Розсилка
    Автівку програми &laquo;Схеми&raquo; підпалили біля будинку водія знімальної групи у Броварах - Підпал авто «Схем»: журналістська діяльність не може бути підставою для переслідувань
    Автівку програми «Схеми» підпалили біля будинку водія знімальної групи у Броварах

    Свобода слова – фундамент будь-якої демократичної країни

    У грудні 2014-го неподалік палацу «Україна» невідомі спалили моє авто. Поліції знадобилося два місяці, щоб знайти та затримати злочинців.

    Сподіваюся, що й цього разу правоохоронні органи максимально швидко знайдуть та притягнуть до відповідальності зловмисників, які підпалили авто програми «Схеми».

    Як Президент України я завжди захищатиму права кожного громадянина, незалежно від його особистого ставлення до мене.

    Переконаний, що свобода слова – фундамент будь-якої демократичної країни.
    Журналістська діяльність ніколи не може бути підставою для переслідувань.

    І наостанок. Моя творча діяльність завжди була пов’язана з досить гострою критикою чинної на той час влади. Неодноразово це створювало нашому колективу проблеми. Від неофіційних натяків «хлопці, ви дожартуєтесь» – до прослуховування, стеження, реальних перешкод та заборон у проведенні концертів чи зйомок.

    Я пройшов все це, я знаю, як це, і ніколи не допущу, щоб за мого президентства будь-яка критика влади тягнула за собою переслідування або залякування.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    ЗМІ Володимир Зеленський президент журналіст
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Мустафа Найєм
    Мустафа Найєм

    Народний депутат 8 скликання

    Олена Зеркаль
    Олена Зеркаль

    Ексзаступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції

    Володимир Ар`єв
    Володимир Ар`єв

    Народний депутат

    Володимир Бойко
    Володимир Бойко

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ