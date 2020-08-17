Підпал авто «Схем»: журналістська діяльність не може бути підставою для переслідувань

Автівку програми «Схеми» підпалили біля будинку водія знімальної групи у Броварах

Свобода слова – фундамент будь-якої демократичної країни

У грудні 2014-го неподалік палацу «Україна» невідомі спалили моє авто. Поліції знадобилося два місяці, щоб знайти та затримати злочинців.

Сподіваюся, що й цього разу правоохоронні органи максимально швидко знайдуть та притягнуть до відповідальності зловмисників, які підпалили авто програми «Схеми».

Як Президент України я завжди захищатиму права кожного громадянина, незалежно від його особистого ставлення до мене.

Переконаний, що свобода слова – фундамент будь-якої демократичної країни.

Журналістська діяльність ніколи не може бути підставою для переслідувань.

І наостанок. Моя творча діяльність завжди була пов’язана з досить гострою критикою чинної на той час влади. Неодноразово це створювало нашому колективу проблеми. Від неофіційних натяків «хлопці, ви дожартуєтесь» – до прослуховування, стеження, реальних перешкод та заборон у проведенні концертів чи зйомок.

Я пройшов все це, я знаю, як це, і ніколи не допущу, щоб за мого президентства будь-яка критика влади тягнула за собою переслідування або залякування.

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