Підпал авто «Схем»: журналістська діяльність не може бути підставою для переслідувань
Свобода слова – фундамент будь-якої демократичної країни
У грудні 2014-го неподалік палацу «Україна» невідомі спалили моє авто. Поліції знадобилося два місяці, щоб знайти та затримати злочинців.
Сподіваюся, що й цього разу правоохоронні органи максимально швидко знайдуть та притягнуть до відповідальності зловмисників, які підпалили авто програми «Схеми».
Як Президент України я завжди захищатиму права кожного громадянина, незалежно від його особистого ставлення до мене.
Переконаний, що свобода слова – фундамент будь-якої демократичної країни.
Журналістська діяльність ніколи не може бути підставою для переслідувань.
І наостанок. Моя творча діяльність завжди була пов’язана з досить гострою критикою чинної на той час влади. Неодноразово це створювало нашому колективу проблеми. Від неофіційних натяків «хлопці, ви дожартуєтесь» – до прослуховування, стеження, реальних перешкод та заборон у проведенні концертів чи зйомок.
Я пройшов все це, я знаю, як це, і ніколи не допущу, щоб за мого президентства будь-яка критика влади тягнула за собою переслідування або залякування.