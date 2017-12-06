Луганськ. Про культ особистості і його наслідки

Навколо одні вороги

Мовою оригіналу Интересно наблюдать за тем, как в Луганске история ЛНР фактически пародирует историю СССР. Год назад, когда Плотницкий начал чистки и объявил врагами и предателями людей из своего ближайшего окружения, я написал об этом пост под названием «Как при Сталине», в котором проводил параллели между сталинскими репрессиями и

Навколо одні вороги

Мовою оригіналу

Интересно наблюдать за тем, как в Луганске история ЛНР фактически пародирует историю СССР.

Год назад, когда Плотницкий начал чистки и объявил врагами и предателями людей из своего ближайшего окружения, я написал об этом пост под названием «Как при Сталине», в котором проводил параллели между сталинскими репрессиями и репрессиями в ЛНР. Плотницкий действительно выступил в сталинском духе. Осенью 2016 года внезапно выяснилось, что бывший «премьер министр ЛНР» Геннадий Цыпкалов, «спикер парламента» Алексей Карякин и «командир народной милиции» Виталий Киселев оказались врагами республики и замышляли «государственный переворот». При этом Киселева отправили на подвал, Цыпкалова запытали до смерти, а Карякин успел сбежать в Россию.

И Карякин, и Цыпкалов (на фото по бокам от Плотницкого) стояли у истоков ЛНР и участвовали в захвате Луганской СБУ весной 2014 года, но через два года оказалось, что это заговорщики и предатели. Точно так же, как в середине 1930-х выяснилось, что революцию вместе с Лениным делали одни только японские шпионы да наемные псы западного капитала.

Но прошел год и ситуация в Луганске изменилась. Теперь уже оказалось, что сам Плотницкий — предатель, враг народа и узурпатор, а летом 2014 года его батальон «Заря» специально обстреливал Луганск и убивал мирных жителей. В результате Плотницкого отстранили с помощью вооруженных «зеленых человечков», и он убежал в Россию.

Тиран ушел, и тут же ВСКРЫЛАСЬ СТРАШНАЯ ПРАВДА. Оказалось, что Цыпкалов, Киселев и Карякин — на самом деле патриоты ЛНР, а проклятый Плотницкий навел на них напраслину. Киселева выпустили из подвала на волю. Карякин вернулся из РФ в Луганск. А Цыпкалову установили мемориальную доску. Обидно конечно, что насмерть запытали по ошибке целого премьер-министра, но ничего не поделаешь — перегибы…

Как писали в советской энциклопедии — «необоснованно репрессирован, реабилитирован посмертно». Простите, ошибочка вышла.

В 1956 году, через несколько лет после смерти Сталина Никита Хрущев прочитал на ХХ съезде КПСС доклад «О культе личности и его последствиях». Из этого доклада вся страна узнала, что Сталин был кровавым палачом, а враги народа на самом деле не были врагами народа.

В Луганске никакой доклад никто не читал. Все и так все понимают. На церемонии открытия мемориальной доски помимо нового главы «республики» Пасечника и министра МВД Корнета присутствовали бывшие враги ЛНР — Карякин и Киселев. Им разрешили вернуться.

Получилась хорошая компания. На этом фото из пятерых активных деятелей ЛНР (байкер не в счет) — двое по краям были жертвами тирана Плотницкого, а трое в центре помогали ему вершить кровавые репрессии. Когда убивали Цыпкалова, Пасечник и Корнет почему-то молчали и против Плотницкого не выступали. Прошел целый год, прежде чем они «осознали», кто скрывался под маской мудрого руководителя ЛНР.

А еще по этой фотографии можно предсказывать будущее. Люди, которые жили в СССР, умеют так делать. Смотришь, кого из первых лиц нет на важном мероприятии, и понимаешь, кому осталось недолго в кабинете сидеть. На открытие доски не пригласили главу «народного совета ЛНР» Дегтяренко, который до последнего был верен Плотницкому. Значит скоро ему тоже кирдык. А вот Карякин, скорее всего, вернется.

Нелегко теперь луганчанину разобраться в повестке дня. Взять, к примеру, эту фотографию. На ней слева направо: Марина Филиппова — полгода просидела на подвале у казаков, Плотницкий — свергнут, сбежал в РФ, Цыпкалов — убит людьми Плотницкого, Киселев — год просидел на подвале по приказу Плотницкого, Корнет — заговорщик, путчист, сверг легитимного главу ЛНР, захватил чужой дом. Сзади еще виднеется Карякин — тоже враг, год скрывался в России от «народного правосудия».

Все враги!

Джерело: блог Дениса Казанського

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