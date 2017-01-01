ГПУ та СБУ провели обшук в елітному санаторії фіскалів

Першим обшукали будинок спікера парламенту часів Януковича Володимира Рибака

На території реабілітаційного центру «Конча-Заспа» для співробітників ДФС, СБУ та ГПУ провели обшуки. Землю ще 15 років тому виділила Київрада. Для відпочинку та оздоровлення робітників державної фіскальної служби. Але з часом санаторій перетворився на котеджне містечко. Тут є помешкання Насірова, всієї колишньої верхівки



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Першим обшукали будинок спікера парламенту часів Януковича Володимира Рибака

На території реабілітаційного центру «Конча-Заспа» для співробітників ДФС, СБУ та ГПУ провели обшуки.

Землю ще 15 років тому виділила Київрада. Для відпочинку та оздоровлення робітників державної фіскальної служби. Але з часом санаторій перетворився на котеджне містечко.

Тут є помешкання Насірова, всієї колишньої верхівки митниці часів Януковича, нинішнього голови профспілки ДФС, рядових клерків податкової.





Як раніше повідомляв «Главком», до переліку користувачів реабілітаційного центру «Конча-Заспа» увійшли три десятка осіб, серед яких є відсторонений від посади голова ДФС Роман Насіров, екс-віце-спікер парламенту та колишній голова митної служби Ігор Калєтнік, колишній заступник Калєтніка Степан Дериволков, діючий народний депутат від групи «Відродження» Віталій Хомутиннік та інші.

Нагадаємо, що минулого року в реабілітаційному центрі «Конча-Заспа» для співробітників ДФС, пройшли обшуки. Згідно з інформацією судового реєстру, Генпрокуратура розшукувала підозрюваних із фіскальної служби Київщини, які допомагали місцевому бізнесу не платити податки. Серед підозрюваних виявилась співробітниця ДФС, яка мешкала в одному із будинків цього санаторного закладу – саме в її помешканні і проходили обшуки.

Також читайте матеріал «Главкома»: Як Насіров, Калетнік і Хомутиннік окупували реабілітаційний центр у Конча-Заспі



