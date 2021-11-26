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    Думки вголос

    Мешканці окупованого Донецька визнали, що хочуть в Україну

    &laquo;Русскій мір&raquo; приніс донеччанам не захист, а страждання та незручності - Мешканці окупованого Донецька визнали, що хочуть в Україну
    «Русскій мір» приніс донеччанам не захист, а страждання та незручності

    Люди не бояться жодних міфічних українських фашистів та «геноциду російськомовних»

    Мовою оригіналу

    На одном из ДНРовских телеграм-каналов, который обычно размещает пропаганду, внезапно появилось видео, на котором жители Донецка признаются, что хотят ездить на подконтрольную территорию Украины, и жалуются, что боевики заставляют их ездить только через Россию.

    Хорошо видно, что люди не боятся никаких мифических украинских фашистов и «геноцида русскоязычных». И русский мир принес им не защиту, а страдания и неудобства.

    Дончане не чувствуют себя освобождёнными. Они чувствуют себя узниками.

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: бойовики на Донбасі Донеччина ОРДЛО Донецьк
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    Мешканці окупованого Донецька визнали, що хочуть в Україну