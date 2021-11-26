Мешканці окупованого Донецька визнали, що хочуть в Україну
Люди не бояться жодних міфічних українських фашистів та «геноциду російськомовних»
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На одном из ДНРовских телеграм-каналов, который обычно размещает пропаганду, внезапно появилось видео, на котором жители Донецка признаются, что хотят ездить на подконтрольную территорию Украины, и жалуются, что боевики заставляют их ездить только через Россию.
Хорошо видно, что люди не боятся никаких мифических украинских фашистов и «геноцида русскоязычных». И русский мир принес им не защиту, а страдания и неудобства.
Дончане не чувствуют себя освобождёнными. Они чувствуют себя узниками.
Джерело: блог Дениса Казанського