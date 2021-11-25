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    Українські бійці ефектно знищили позицію бойовиків на Донбасі (відео)

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    Безпілотник точно скинув снаряд на опорний пункт окупантів - Українські бійці ефектно знищили позицію бойовиків на Донбасі (відео)
    Безпілотник точно скинув снаряд на опорний пункт окупантів
    скріншот з відео

    Боєприпас на ворожі позиції скинули з безпілотника

    Українські військові на Донбасі точним ударом знищили одну з бойових позицій ворога. Відповідне відео опублікувала у Facebook волонтерка Юлія Толмачова.

    «Упс...знову десь, колись, хтось відпрацював!», – написала вона.

    Судячи з кадрів, відео було знято з безпілотника, який точково скинув боєприпас на опорний пункт ворога.

    «Побратими з галактики Отрікс. Дякуємо», – написав у коментарях до відео боєць ЗСУ Анатолій Штефан з позивним Штірліц.

    Де саме стався удар, не уточнюється.

    Також цього тижня бійці ЗСУ випробували безпілотники Bayraktar і комплекси Javelin (фото) .

    Раніше Путін поскаржився Меркель на українські безпілотники. Також нещодавно Путін провів нараду, присвячену безпілотникам.

    Нагадаємо, 27 жовтня українські військові вперше застосували безпілотники Bayraktar проти бойовиків і російських військ, які окупували деякі райони Донбасу. Безпілотник успішно виявив артилерійську батарею ворога на Донбасі та знищив гармату.

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    Теги: бойовики на Донбасі Донбас ЗСУ обстріл військові безпілотник
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    Українські бійці ефектно знищили позицію бойовиків на Донбасі (відео)