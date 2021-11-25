Українські бійці ефектно знищили позицію бойовиків на Донбасі (відео)

Боєприпас на ворожі позиції скинули з безпілотника

Українські військові на Донбасі точним ударом знищили одну з бойових позицій ворога. Відповідне відео опублікувала у Facebook волонтерка Юлія Толмачова.

«Упс...знову десь, колись, хтось відпрацював!», – написала вона.

Судячи з кадрів, відео було знято з безпілотника, який точково скинув боєприпас на опорний пункт ворога.

«Побратими з галактики Отрікс. Дякуємо», – написав у коментарях до відео боєць ЗСУ Анатолій Штефан з позивним Штірліц.

Де саме стався удар, не уточнюється.

Також цього тижня бійці ЗСУ випробували безпілотники Bayraktar і комплекси Javelin (фото) .

Раніше Путін поскаржився Меркель на українські безпілотники. Також нещодавно Путін провів нараду, присвячену безпілотникам.

Нагадаємо, 27 жовтня українські військові вперше застосували безпілотники Bayraktar проти бойовиків і російських військ, які окупували деякі райони Донбасу. Безпілотник успішно виявив артилерійську батарею ворога на Донбасі та знищив гармату.