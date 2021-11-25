Україна спростувала чергову брехню Росії

Міністерство закордонних справ спростовує фейк з РФ про наступ української армії

Речниця російського МЗС раніше заявила, що нібито звіти ОБСЄ свідчать про наступальні дії Збройних сил України

Російська Федерація взялася із новим завзяттям дискредитувати роботу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Заяви про нібито наявність в її звітах тверджень про наступальні дії Збройних сил України не відповідають дійсності. Про це в коментарі «Главкому» заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

Дипломат наголосив, що такі інсинуації мають одну мету: надати інформаційне прикриття російським військам на тлі загострення ними безпекової ситуації на Донбасі та вздовж українського кордону.

«Про що говорять звіти спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, так це про системні обмеження свободи пересування на тимчасово окупованих територіях, блокування засобів зв’язку і спостереження, загрози особистій безпеці міжнародних спостерігачів зі сторони збройних формувань РФ. Ситуація набула таких безпрецедентних масштабів, що змусила главу СММ ОБСЄ на початку листопада офіційно звернутися із закликом розблокувати роботу місії в непідконтрольних українському урядові районах. Росія цей заклик, як і інші подібні заклики міжнародної спільноти, проігнорувала», – повідомив Ніколенко.

Представник МЗС зазначив, що підвищення інтенсивності російської дезінформації, погрози російських чиновників на адресу України вказують на те, що в Москві продовжують керуватися логікою конфлікту.

«Саме тому міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і весь МЗС нині максимально консолідують підтримку міжнародних партнерів, аби зміцнити безпеку нашої держави та її громадян і стримувати Росію від подальших агресивних дій», – ідеться у повідомленні.

Раніше міністерство закордонних справ Росії звинувачує Україну в «наступальних діях» на Донбасі. Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що про це нібито свідчать звіти місії ОБСЄ. За її словами, ситуація в зоні конфлікту на Донбасі нагнітається, і українська сторона нібито виступає за силове рішення.

Додамо, що очільник МЗС Дмитро Кулеба попередив Путіна: напад на Україну надто дорогого коштуватиме РФ.

Також відомо, що РФ за місяць перекинула на Донбас вісім вагонів боєприпасів та різноманітне озброєння. Разом з тим Кремль назвав ситуацію на Донбасі «дуже і дуже тривожною».

На тлі погроз із РФ Україна хоче попросити зброю у нового уряду Німеччини. Колишній уряд ФРН відмовився допомагати Україні з озброєнням.

Тим часом сенатори США хочуть збільшити військову допомогу Україні до $350 млн. Крім того, напередодні посольство США попередило своїх громадян про військову активність Росії на кордоні з Україною.

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