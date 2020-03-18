На Харківщині «слуги народу» без боротьби віддали мандат представниці попередньої влади

Юлія Світлична відтепер депутат Ради

На публіку всі кричать кричать про посадки-репресії, в реальності - з легкістю домовляються, коли це необхідно

Мовою оригіналу

А пока все обсуждали эпидемию и карантин, в Харьковской области незаметно прошли довыборы в Верховную Раду на 179 округе. Прошлым летом там победил Алексей Кучер, который затем сдал мандат и стал головой Харьковской ОГА. Округ освободился, и «Слуги народа» могли повторить успех, заведя по нему своего депутата. Но вместо этого тупо слили его Юлии Светличной, которая возглавляла Харьковскую ОГА при Порошенко.

Кандидат от «Слуги народа» Виктория Алексейчук просто сняла свою кандидатуру перед выборами в пользу Светличной. То есть, не было даже какой-то имитации борьбы. Открыто отдали депутатский мандат представителю предыдущей власти «барыг». Конечно же, лишившись конкурента из «СН» Светличная с лёгкостью выиграла гонку почти с десятикратным отрывом от второго места, и теперь займёт кресло в парламенте.

Что характерно, в многочисленных Зе-пабликах по этому поводу тишина. Никто не возмущается. Сколько было постов на тему того, как Порошенко и порохоботов надо размазать да покарать. А тут бывшему депутату и губернатору Порошенко дарят мандат, и никакой волны возмущения. Это очень смешно. На публику все кричат кричат про посадки-репрессии, в реальности - с лёгкостью договариваются, когда это необходимо.

Джерело: блог Дениса Казанського

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»