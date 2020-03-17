Ярославський: Гроші на медицину і пенсіонерів ми зберемо, а тих, хто не дасть, запам'ятаємо поіменно



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Олександр Ярославський керує Антикризовим штабом, його основна місія - організувати наповнення бюджету цього фонду всім необхідним

На засідання першого в Україні антикризового штабу у Харкові прийшли Олександр Ярославський, мер Харкова Геннадій Кернес і губернатор Харківщини Олексій Кучер

У Харкові завершилося перше засідання першого в Україні антикризового штабу під головуванням Олександра Ярославського, власника і президента групи DCH.

Зазначається, що на зустріч до готелю Kharkiv Palace, що належить Ярославському, прибули харківський мер Геннадій Кернес і губернатор Харківщини Олексій Кучер.

Місцевим журналістам вдалося зняти збір учасників наради. Приблизно через годину представники ЗМІ змогли поставити запитання членам антикризового штабу.

Голова обладміністрації Харківській області Олексій Кучер повідомив, що Олександр Ярославський керує штабом, його основна місія – організувати наповнення бюджету цього фонду всім необхідним. «Це маски, це тест-системи, це апарати штучного дихання. Ми тільки що з Олександром і Геннадієм Кернесом обговорили питання залучення інших бізнесменів», – підкреслив Кучер. Окремо він сказав журналістам «Харків Times», що після вчорашньої, 16 березня, зустрічі президента Володимира Зеленського з представниками українського бізнесу Ярославський «умовно закріплений за Харковом».

Мер Харкова Геннадій Кернес наголосив, що «є ініціатива Олександра Ярославського, щоб допомогти регіональній медицині захистити жителів області, міста Харкова від короновіруса». «Для цього ми створили цей штаб і запрошуємо бізнесменів, які мають у своєму розпорядженні якісь можливості, брати участь у цій ініціативі. Ми зобов'язуємося зробити все можливе, у нас є Ярославський як прапор, є наші можливості – і у губернатора, і у мене як у харківського міського голови, щоб люди, особливо старшого покоління, відчули турботу про себе», – сказав мер Харкова.

Мер також анонсував проведенняцього четверга наради харківської влади та бізнесу з метою залучення підприємців до боротьби з епідемією.

Своєю чергою, Олександр Ярославський, сказав:

«Харківщина завжди відрізнялася згуртованістю. У нас був колись виклик Євро-2012, ми всі об'єдналися і провели цей захід на найвищому рівні. Зараз ситуація дещо складніша. Але треба просто згадати, що ти харків'янин, слобожанин, залізти в кишеню глибше і витягнути звідти побільше».

Бізнесмен підтвердив, що його друг, власник компанії Alibaba, Джек МА виділив Україні тест-системи на 1 млн осіб загальною вартістю $80 млн, і в Китай за ними полетить президентський борт.

Ярославський підкреслив, що тести на 200 тис. осіб залишаться на Харківщині, і розповів про свої фінансові внески у подолання кризи: «На національну програму, яку вчора озвучив президент, на медицину, на людей старшого віку, я дав вчора $2 млн і сьогодні на регіональну харківську програму виділив ще $1 млн. Треба буде більше, дам більше. Це час, коли потрібно думати не тільки про себе».

Окремо він закликав своїх колег-бізнесменів «не тільки зі сльозами на очах згадувати, як вони люблять Харків і Слобожанщину. А засунути руку в кишеню до манжет, і від душі дати рідному регіону. Прізвища всі відомі, обов'язково опублікуємо, хто дав, хто не дав. Гроші ми зберемо точно. Харківщина не залишиться без медичного обладнання та матеріалів, а пенсіонери не залишаться без уваги».

На завершення брифінгу Олександр Ярославський подякував харківському меру і губернатору за співпрацю і сказав, що вони «моментально включилися». «Завдання це нам по плечу, ми його вирішимо, як вирішували все до цього», – резюмував він.

Антикризовий штаб зараз збирає інформацію про потреби медустанов регіону, щоб оцінити загальний обсяг необхідного фінансування, оскільки на сьогодні відома тільки кількість соціально вразливих груп населення і приблизні витрати на забезпечення їх продовольчими наборами. Штаб буде регулярно надавати звіти про свою діяльність у розрізі джерел фінансування і статей витрат.

В Україні це перший приклад роботи антикризового штабу, що підтвердив журналістам Олексій Кучер.