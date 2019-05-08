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    Думки вголос

    Найгірша вулиця Києва розміщується на Осокорках

    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Розсилка
    Найгірша вулиця Києва розміщується на Осокорках

    Кілька латок на дорозі не змогли поставити комунальники за п'ять років

    Мовою оригіналу

    Худшая улица Киева - улица Елизаветы Чавдар на Осокорках. Нигде в столице больше нет такого ужаса. Даже во дворах не встречал ям такой глубины. Подозреваю, что скоро вся эта дорога просто провалится. В одном месте прямо посреди улицы в асфальте образовался какой-то пролом в бездну, и есть подозрение, что однажды эта бездна разверзнется под каким-нибудь рандомным фольксвагеном.

    Самая жесть начинается, когда идет дождь и выбоины заполняются водой. Тогда те, кто не знает эту дорогу, влетают в эти ямы и убивают машины в хлам. Сегодня увидел, как городской автобус попал в яму и натурально сел на мель, как ледокол. Дальше уже не поехал.

    В этом районе Киева я живу уже пять лет, и ни разу за это время на улице Чавдар не залатали ни одной ямы. При этом район совершенно новый. Дома здесь строились в 2013-м. Поднял денег застройщик, нарубила капусты городская власть, заработал городской бюджет, а дорога осталась, как в нищем прифронтовом Лисичанске. Даже несколько заплаток не смогли поставить за 5 лет.

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    Найгірша вулиця Києва розміщується на Осокорках
    Найгірша вулиця Києва розміщується на Осокорках
    Найгірша вулиця Києва розміщується на Осокорках
    Найгірша вулиця Києва розміщується на Осокорках
    Найгірша вулиця Києва розміщується на Осокорках
    Найгірша вулиця Києва розміщується на Осокорках
    Найгірша вулиця Києва розміщується на Осокорках
    Найгірша вулиця Києва розміщується на Осокорках

    Хочется обратить внимание Кличко - мер на эту ситуацию. Ну стыдно же, что в столице автобус в яме может застрять. Пожалейте людей и технику. Я уже не говорю про то, что ехать по этой улице быстрее чем 20 км/ч невозможно. Кончится же тем, что в эту дыру посреди улицы провалится зазевавшийся пешеход, или эта дорога вообще рухнет под какой-нибудь маршруткой. Люди могут погибнуть.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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