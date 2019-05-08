Найгірша вулиця Києва розміщується на Осокорках

Кілька латок на дорозі не змогли поставити комунальники за п'ять років

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Худшая улица Киева - улица Елизаветы Чавдар на Осокорках. Нигде в столице больше нет такого ужаса. Даже во дворах не встречал ям такой глубины. Подозреваю, что скоро вся эта дорога просто провалится. В одном месте прямо посреди улицы в асфальте образовался какой-то пролом в бездну, и есть подозрение, что однажды эта бездна разверзнется под каким-нибудь рандомным фольксвагеном.

Самая жесть начинается, когда идет дождь и выбоины заполняются водой. Тогда те, кто не знает эту дорогу, влетают в эти ямы и убивают машины в хлам. Сегодня увидел, как городской автобус попал в яму и натурально сел на мель, как ледокол. Дальше уже не поехал.

В этом районе Киева я живу уже пять лет, и ни разу за это время на улице Чавдар не залатали ни одной ямы. При этом район совершенно новый. Дома здесь строились в 2013-м. Поднял денег застройщик, нарубила капусты городская власть, заработал городской бюджет, а дорога осталась, как в нищем прифронтовом Лисичанске. Даже несколько заплаток не смогли поставить за 5 лет.

Хочется обратить внимание Кличко - мер на эту ситуацию. Ну стыдно же, что в столице автобус в яме может застрять. Пожалейте людей и технику. Я уже не говорю про то, что ехать по этой улице быстрее чем 20 км/ч невозможно. Кончится же тем, что в эту дыру посреди улицы провалится зазевавшийся пешеход, или эта дорога вообще рухнет под какой-нибудь маршруткой. Люди могут погибнуть.

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