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    Киян запрошують на ярмарки: де купити свіжі овочі та м'ясо (адреси)

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    Киян запрошують на ярмарки: де купити свіжі овочі та м'ясо (адреси)

    Сьогодні ярмарки відбудуться у шести районах Києва

    Сьогодні, 8 травня, у Києві триватимуть сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки за всіма групами товарів. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва.

    Так, у середу ярмарки відбудуться:

    • у Голосіївському районі – Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул. Малокитаївської); вул. Деміївська, 45-47;
    • у Дарницькому районі – просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»); перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;
    • у Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;
    • у Подільському районі – просп. Правди, 5-11; вул. Світлицького, 33;
    • у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;
    • у Шевченківському районі – Лук’янівська площа, 1-А.

    Як відомо, ціни на овочі сягнули рекордного рівня. Зокрема, цибуля коштує близько 35 грн.

    За прогнозами експертів, в Україні ціни на овочі борщового набору (цибуля, картопля, морква, буряк тощо) через рік знизяться в 10-15 разів, якщо в період вирощування нового врожаю не буде погодних аномалій

     

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