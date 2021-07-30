Неонацист з татуюванням Гітлера, який воював на Донбасі, йде на вибори у Росії
Але тільки не переплутайте. Фашизм в Україні, звичайно ж. А в Росії – це такий антифашизм
Мовою оригіналу
Одна из российских партий выдвинула на выборах в Орловской области неонациста Антона Раевского, который открыто называет себя сторонником идей Гитлера и с гордостью набил на себе его портрет вместе со свастоном.
Антон успел повоевать на Донбассе против Украины, а теперь решил заниматься политикой в России.
Но только не перепутайте.
Фашизм в Украине, конечно же. А в России – это такой антифашизм.
Джерело: блог Дениса Казанського