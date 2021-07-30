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    Думки вголос

    Неонацист з татуюванням Гітлера, який воював на Донбасі, йде на вибори у Росії

    Антон Раєвський - Неонацист з татуюванням Гітлера, який воював на Донбасі, йде на вибори у Росії
    Антон Раєвський

    Але тільки не переплутайте. Фашизм в Україні, звичайно ж. А в Росії – це такий антифашизм

    Мовою оригіналу

    Одна из российских партий выдвинула на выборах в Орловской области неонациста Антона Раевского, который открыто называет себя сторонником идей Гитлера и с гордостью набил на себе его портрет вместе со свастоном.

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    Неонацист з татуюванням Гітлера, який воював на Донбасі, йде на вибори у Росії
    Неонацист з татуюванням Гітлера, який воював на Донбасі, йде на вибори у Росії
    Неонацист з татуюванням Гітлера, який воював на Донбасі, йде на вибори у Росії
    Неонацист з татуюванням Гітлера, який воював на Донбасі, йде на вибори у Росії
    Неонацист з татуюванням Гітлера, який воював на Донбасі, йде на вибори у Росії
    Неонацист з татуюванням Гітлера, який воював на Донбасі, йде на вибори у Росії
    Неонацист з татуюванням Гітлера, який воював на Донбасі, йде на вибори у Росії

    Антон успел повоевать на Донбассе против Украины, а теперь решил заниматься политикой в России.

    Но только не перепутайте.

    Фашизм в Украине, конечно же. А в России – это такой антифашизм.

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія бойовики на Донбасі вибори фашизм
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    Неонацист з татуюванням Гітлера, який воював на Донбасі, йде на вибори у Росії