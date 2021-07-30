У Росії силовики взялися за главреда The Insider. Карикатурист показав абсурдність системи (фото)

Журналісти та аналітики солідарні, що обшуки в Романа Доброхотова відбуваються через його внесок у розслідування резонансних справ

Днями у Москві пройшли обшуки в сім'ї головного редактора видання The Insider Романа Доброхотова. У редакції видання припустили, що обшуки пов'язані зі справою про наклеп, яку відкрили за заявою голландського журналіста Максиміліана Ван дер Верффа. The Insider пише, що обшуки пройшли також у родичів Доброхотова, але не вказує, у кого саме.

The Insider повідомляв, що голландський журналіст за винагороду поширював «інформацію» про збитий на сході України малайзійський літак рейсу МН17.

Журналісти та аналітики солідарні, що обшуки в Романа Доброхотова відбуваються як через його внесок у розслідування збиття малазійського Боїнга МН-17, так і через інші резонансні розслідування видання.

Розслідувач Bellingcat Христо Грозєв повідомив російському каналу «Дождь», що разом з Романом вони займалися розслідуванням щодо голландського журналіста Макс ван дер Верффа, який періодично виступав із «спростуваннями офіційної версії» збиття «малазійського боїнга».

За словами Грозєва, йому та Доброхотову вдалося знайти підтвердження того, що ван дер Верфф працював на ГРУ РФ. Саме заява ван дер Верффа, за словами Грозєва, стала причиною обшуків у помешканні Доброхотова.

Художник Сергій Йолкін не зміг пройти повз цю історію та зобразив в останній роботі озлобленого персонажа, який є уособленням твердолобих поліціянтів в Росії.

Робота Сергія Йолкіна

The Insider – незалежне видання, яке спеціалізується на журналістських розслідуваннях та перевірці фактів. Журналісти цього видання доклали чимало зусиль, аби об'єктивно висвітлити отруєння російського опозиціонера Олексія Навального, журналістів Володимира Кара-Мурзи і Дмитра Бикова, а також збиття рейсу МН17.

Додамо, що художник Сергій Йолкін створив роботу про те, як влада вирішує питання з небажанням росіян вакцинуватися.

Нагадаємо, що нещодавно Сергій Йолкін оперативно відреагував на статтю Путіна, розмістивши в Instagram влучну роботу, де зобразив Путіна закривавленим художником, який сам пише історію.

Раніше Йолкін поглузував з Путіна, показавши, що главу країни-агресорки начебто оточили з усіх сторін вороги.

Також Сергій Йолкін висміяв страх російського диктатора перед опозиціонером Олексієм Навальним.

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