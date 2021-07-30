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    У Росії трьох «свідків Єгови» засудили до шести років ув’язнення

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    За словами &laquo;свідків Єгови&raquo;, вони ніколи не застосовували насильства щодо інших людей і не вважають свою діяльність екстремістською - У Росії трьох «свідків Єгови» засудили до шести років ув’язнення
    За словами «свідків Єгови», вони ніколи не застосовували насильства щодо інших людей і не вважають свою діяльність екстремістською
    Фото: Reuters

    Засуджені свою провину не визнали

    У російському Ростові-на-Дону трьох «свідків Єгови» засуджено до тюремних термінів від шести до шести з половиною років. Їх визнали винними в організації діяльності екстремістської організації, пише «Радіо Свобода».

    Вілена і Арсена Аванесова та Олександра Паркова затримали навесні 2019 року за підозрою у веденні релігійної діяльності забороненої в Росії організації.

    Засуджені свою провину не визнали. Вони сказали, що вивчали біблію і зустрічалися для богослужінь.

    За словами «свідків Єгови», вони ніколи не застосовували насильства щодо інших людей і не вважають свою діяльність екстремістською.

    Як відомо, російські силовики періодично проводять масові затримання «свідків Єгови».

    Кілька «свідків Єгови» були ув’язнені в Росії та анексованому Криму.

    У 2017 році Верховний суд Росії визнав релігійну організацію «Свідки Єгови» екстремістською, заборонивши її діяльність на території країни. При цьому, як зазначав Правозахисний центр «Меморіал», у рішенні суду «не було наведено жодного факту порушення віруючими громадського порядку, проявів агресії або насильства з їхнього боку, а також свідчень, що їхня діяльність загрожувала безпеці Російської Федерації».

    Теги: Росія церква суд релігія засуджені в'язниця
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    У Росії трьох «свідків Єгови» засудили до шести років ув’язнення