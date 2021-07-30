У Росії трьох «свідків Єгови» засудили до шести років ув’язнення

За словами «свідків Єгови», вони ніколи не застосовували насильства щодо інших людей і не вважають свою діяльність екстремістською

Засуджені свою провину не визнали

У російському Ростові-на-Дону трьох «свідків Єгови» засуджено до тюремних термінів від шести до шести з половиною років. Їх визнали винними в організації діяльності екстремістської організації, пише «Радіо Свобода».

Вілена і Арсена Аванесова та Олександра Паркова затримали навесні 2019 року за підозрою у веденні релігійної діяльності забороненої в Росії організації.

Засуджені свою провину не визнали. Вони сказали, що вивчали біблію і зустрічалися для богослужінь.

За словами «свідків Єгови», вони ніколи не застосовували насильства щодо інших людей і не вважають свою діяльність екстремістською.

Як відомо, російські силовики періодично проводять масові затримання «свідків Єгови».

Кілька «свідків Єгови» були ув’язнені в Росії та анексованому Криму.

У 2017 році Верховний суд Росії визнав релігійну організацію «Свідки Єгови» екстремістською, заборонивши її діяльність на території країни. При цьому, як зазначав Правозахисний центр «Меморіал», у рішенні суду «не було наведено жодного факту порушення віруючими громадського порядку, проявів агресії або насильства з їхнього боку, а також свідчень, що їхня діяльність загрожувала безпеці Російської Федерації».