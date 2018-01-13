Нове досягнення бойовиків: в окупованому Донецьку зник мобільний зв'язок

Із зовнішнім світом тепер можна зв'язатися тільки через інтернет

Мовою оригіналу На территории, подконтрольной ДНР, боевики наконец-то все же отключили МТС. К этому шло давно, слухи, что скоро отключат, ходили еще с лета, и вот теперь это случилось. Главари ДНР, разумеется, обвиняют во всем украинскую сторону и украинского оператора, но инициатива по изгнанию МТСа из Донецка принадлежит именно им — это

Черга в Донецьку

Із зовнішнім світом тепер можна зв'язатися тільки через інтернет

Мовою оригіналу

На территории, подконтрольной ДНР, боевики наконец-то все же отключили МТС. К этому шло давно, слухи, что скоро отключат, ходили еще с лета, и вот теперь это случилось.

Главари ДНР, разумеется, обвиняют во всем украинскую сторону и украинского оператора, но инициатива по изгнанию МТСа из Донецка принадлежит именно им — это только что в своем посте подтвердил и полевой командир Ходаковский.

Когда боевики отжали наши заводы в ОРДЛО, у нас нашлись люди, которые тут же стали обвинять во всем «блокадников». Мол, мирные ополченцы не собирались ничего отжимать, а всякие украинские негодяи из добробатов просто вынудили их конфисковать наши предприятия. Ну а теперь тогда кто виноват, что людям отрубили связь? Опять «фашисты» вынудили Захарченко «пойти на отчаянный шаг»?

На самом деле боевики и их кураторы из РФ просто продолжают политику отчуждения захваченных территорий от Украины, которую проводили последние 3,5 года, не взирая на отсутствие или наличие блокады с украинской стороны. Рано или поздно должно было произойти и отключение мобильной связи.

Теперь бесправное население вынудят пользоваться паленым «Фениксом», с которого можно позвонить только на другой такой же паленый луганский оператор «Лугаком». Зачем терять такую кормушку и отдавать деньги какому-то МТСу, если можно самим зарабатывать на своих крепостных? Все равно никто ничего не сможет сделать.

Очередь за «Фениксом». Кстати купить его можно только по паспорту. Так что кольцо тотального контроля вокруг жителей ОРДЛО продолжает сужаться.

Кстати, сейчас из-за отключения МТС «Феникс» не выдерживает нагрузки и работает с большими перебоями, сайт его лежит и не открывается. Словом, люди остались без нормальной мобильной связи. С внешним миром теперь можно связаться только через интернет. Ну ничего, зато республика народная.

Джерело: блог Дениса Казанського

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