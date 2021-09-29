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    Думки вголос

    ОПЗЖ на проплачений мітинг набрала людей, які не знають ні української, ні російської мов

    Наймали гопників, бомжів, провокаторів, божевільних, але гостей з далекого зарубіжжя ще не було... - ОПЗЖ на проплачений мітинг набрала людей, які не знають ні української, ні російської мов
    Наймали гопників, бомжів, провокаторів, божевільних, але гостей з далекого зарубіжжя ще не було...

    Україні дуже пощастило, що у нас такі проросійські партії

    Мовою оригіналу

    Партия ОПЗЖ установила новый рекорд. В купленную массовку на очередной митинг под Верховную Раду набрали людей, которые даже не владели ни украинским, ни русским языком, и вообще не понимали выступающих. На моей памяти, до такого еще не доходило.

    Нанимали гопников, бомжей, провокаторов, сумасшедших, но гастарбайтеров из дальнего зарубежья еще не было. На что только не идут деньги российских налогоплательщиков…

    В остальном – все как всегда. Нанятые люди даже не скрывали, что пришли за бабки, и на суть акции им плевать.

    Давно говорю, что Украине очень повезло, что у нас ТАКИЕ пророссийские партии. Впрочем, кремлевское ворье ничего принципиально иного создать и не способно. За что бы не бралась Москва – всегда получается ДНР.

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Верховна Рада Опозиційна платформа — За життя
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    ОПЗЖ на проплачений мітинг набрала людей, які не знають ні української, ні російської мов