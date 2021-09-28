Разумков заявив, що підпише закон про олігархів. Далі – хід Зеленського

У Зеленського є два варіанти, як діяти в цій ситуації

Президент має ветувати закон і повернути до ВР, каже спікер ВР

Спікер парламенту Дмитро Разумков розповів, що для виправлення колізії у законі про олігархів, президент Володимир Зеленський має його ветувати, повернути до Верховної Ради з пропозиціями.

В іншому випадку доведеться вносити зміни до закону іншим законопроєктом. Про це Разумков сказав у ефірі каналу «Наш».

«Його не треба переголосовувати. Оскільки є процедура, але вона працює, якщо закон голосувався за регламентом згідно з Конституцією. Я як голова парламенту вважаю, що було порушення регламенту. Тому запускати 131 статтю (регламенту ВР – ред.), переголосовувати якісь правки – це буде неправильно…

Це можна виправити наступним чином – або це може бути вето президента, повернуто до Верховної Ради з пропозиціями, тим паче, що президент є автором цього законопроєкту, або закон може бути підписаний, і після цього вносити зміни у цей закон...

У вівторок будуть проголосовані постанови, які фактично блокують (підпис законопроєкту – ред.).

Я сподіваюся, що до цього часу комітет видасть коректний текст, за який голосувала ВР, без маніпуляцій. Якщо це відбудеться, в той же день я підпишу закон і направлю на підпис президенту.

Як тільки він повернеться з вето або підписом президента, ми обов’язково його оприлюднимо у «Голосі України», – сказав Разумков.

Нагадаємо, 23 вересня депутати «Слуги народу» за підтримки груп «За Майбутнє» і «Довіра», близьких до олігархів Ігоря Коломойського і Андрія Веревського ухвалили проєкт закону в другому читанні.

24 вересня виявилося, що проєкт вимагає повторного голосування через правову колізію, яка виникла під час ухвалення.

Спікера ВР Дмитра Разумкова не було на засіданні, оскільки він повторно захворів на коронавірус і перебував на самоізоляції.

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