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Денис Казанський Журналіст

Полювання на «нацистів». Російська пропаганда зійшла з розуму

glavcom.ua
Окупанти вирішили перейменувати всі вулиці в окупованому Мелітополі
фото з відкритих джерел

Росіяни вже називають нацистами відомих радянських героїв

У Мелітополі окупаційна адміністрація почала змінювати назви вулиць. Зрозуміло, що викорінюються усі українські назви, замість них повертають радянські, і це хоча б можна якось пояснити. Але разом з тим перейменовувати вирішили нейтрально названі вулиці, та навіть вулиці названі на честь радянських діячів.

Наприклад, провулки академіка Корольова вирішили перейменувати на честь Куйбишева (хто це такий взагалі?). Так, той самий Корольов – вчений світового масштабу, який Гагаріна в космос відправляв, теж чимось не догодив гауляйтерам Мелітополя. Хоча у самій Росії є ціле місто, назване на його честь.

Але далі там ще крутіше. Вулицю радянського льотчика, героя Другої світової Амет-Хана Султана також перейменували. Назвали «Октябрьская». Отакої, люди, які нам дорікають, що ми не шануємо пам’ять дідів, приходять в Україну і перейменовують вулицю, названу на честь героя СРСР, який збив 39 німецьких літаків. І ще нас називають нацистами… Це якийсь неможливий маразм.

А вулицю генерала Івана Петрова, який керував обороною Одеси від німецьких військ у 1941 році, перейменували на честь Менжинського. Одного з самих огидних та кривавих злочинців сталінської доби, що очолював ВЧК-ОГПУ та масово відправляв людей на смерть тільки за їхнє неправильне походження чи політичні переконання. Ну, «українські неонацисти» назвали вулицю на честь радянського генерала, який боровся з Гітлером, а російські «антифашисти» прийшли і перейменували вулицю на честь виродка. Але нацисти в Україні, не переплутайте.

І щоб ви не сумнівалися, колаборантка Галина Данильченко так і пише, що перейменовані вулиці, були названі на честь «украинских нацистских идеологов». Тобто для гауляйтерів Корольов, Амет Хан Султан, Іван Петров – це «нацистські ідеологі»…

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Теги: пропаганда Мелітополь вулиця СРСР історія

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