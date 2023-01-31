Полювання на «нацистів». Російська пропаганда зійшла з розуму

Росіяни вже називають нацистами відомих радянських героїв

У Мелітополі окупаційна адміністрація почала змінювати назви вулиць. Зрозуміло, що викорінюються усі українські назви, замість них повертають радянські, і це хоча б можна якось пояснити. Але разом з тим перейменовувати вирішили нейтрально названі вулиці, та навіть вулиці названі на честь радянських діячів.

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Наприклад, провулки академіка Корольова вирішили перейменувати на честь Куйбишева (хто це такий взагалі?). Так, той самий Корольов – вчений світового масштабу, який Гагаріна в космос відправляв, теж чимось не догодив гауляйтерам Мелітополя. Хоча у самій Росії є ціле місто, назване на його честь.

Але далі там ще крутіше. Вулицю радянського льотчика, героя Другої світової Амет-Хана Султана також перейменували. Назвали «Октябрьская». Отакої, люди, які нам дорікають, що ми не шануємо пам’ять дідів, приходять в Україну і перейменовують вулицю, названу на честь героя СРСР, який збив 39 німецьких літаків. І ще нас називають нацистами… Це якийсь неможливий маразм.

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А вулицю генерала Івана Петрова, який керував обороною Одеси від німецьких військ у 1941 році, перейменували на честь Менжинського. Одного з самих огидних та кривавих злочинців сталінської доби, що очолював ВЧК-ОГПУ та масово відправляв людей на смерть тільки за їхнє неправильне походження чи політичні переконання. Ну, «українські неонацисти» назвали вулицю на честь радянського генерала, який боровся з Гітлером, а російські «антифашисти» прийшли і перейменували вулицю на честь виродка. Але нацисти в Україні, не переплутайте.

І щоб ви не сумнівалися, колаборантка Галина Данильченко так і пише, що перейменовані вулиці, були названі на честь «украинских нацистских идеологов». Тобто для гауляйтерів Корольов, Амет Хан Султан, Іван Петров – це «нацистські ідеологі»…