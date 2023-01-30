Російські пропагандисти погрожують світу ядерною війною

У Росії назвали можливий сценарій використання ядерної зброї

Будь-яке зіткнення Росії та НАТО може на 100% перерости у ядерну фазу. Таку думку під час ток-шоу «Соловьёв Live» висловив професор Вищої школи економіки, генерал-лейтенант у відставці Євген Бужинський.



«Я розумію, що в Америці не лякане покоління, дуже багато навіть серед військових. Дивлюся генералітет чинний, навіть ті, хто у відставці, каже: «Не треба боятися Росії, треба йти до кінця, воювати навіть з використанням ядерної зброї», – сказав Євген Бужинський.

Але, за його словами, є «тверезі голови», і навіть той же «президент Байден не дивлячись на все свої, так би мовити, ознаки старечих відхилень», таки розуміє, чим це загрожує



Він також зазначив, що будь-яке зіткнення Росії та НАТО це 100% може перерости у ядерну фазу.

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«Оскільки може початись справжня мобілізація сил блоку, то по всім параметрам ми їм поступаємось», – прокоментував професор. Втім, він зазначив, що тоді вступають в силу основні положення доктрини.

«Якщо територіальній цілісності Росії, та її незалежності щось загрожує, та самому факту існування держави буде загроза, то використання ядерної зброї буде просто неминуче», – підсумував Бужинський.

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Нагадаємо, речник російського диктатора Дмитро Пєсков звинуватив Бориса Джонсона у брехні. Він прокоментував заяви Джонсона про те, що напередодні вторгнення в Україну Путін погрожував йому ракетним ударом.

А от Генсек МЗС Естонії Йонатан Всевіов абсолютно переконаний, що ядерні погрози з боку Росії не завадять НАТО допомагати Україні. За його словами Спосіб підходу в НАТО до таких погроз полягає в тому, щоб продемонструвати абсолютний спокій і впевненість, адже НАТО також є ядерним альянсом.